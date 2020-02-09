Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВаршава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

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Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию. "Действительно, биржевой курс PGNiG резко упал за год, и причины хорошо известны", — сообщил журналистам председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский.
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Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

РИА Новости00:00

Акции «PGNiG» продолжают «падать» на бирже

ГЛАС.RU04:17
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