Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВаршава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

Акции польской государственной газовой компании PGNiG за год подешевели вдвое. Поляки связывают это с тем, что "Газпром" слишком завысил цены. Однако аналитики придерживаются другого мнения.
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Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

РИА Новости00:00

Акции «PGNiG» продолжают «падать» на бирже

ГЛАС.RU04:17

Варшава обвиняет российский «Газпром» в обесценении акций польской газовой госкомпании

Актуальные Новости06:55
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Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
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Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
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Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
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Двухэтажный автобус, в котором следовала группа из 70 детей, перевернулся в воскресенье близ города Лоуны в Устецком крае на северо-западе Чехии.
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