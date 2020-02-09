Энергетика
РИА НовостиВаршава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию
Акции польской государственной газовой компании PGNiG за год подешевели вдвое. Поляки связывают это с тем, что "Газпром" слишком завысил цены. Однако аналитики придерживаются другого мнения.
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Варшава обвиняет российский «Газпром» в обесценении акций польской газовой госкомпании
Актуальные Новости06:55
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Боррель предложил США поддержку в ближневосточном урегулировании
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Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Энергетика
Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ
Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
Происшествия
В крупном ДТП под Воронежем пострадали граждане Украины
Граждане Украины оказались в числе пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области, произошедшем в ночь на 8 февраля, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Энергетика
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
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Российская певица выступит на «Оскаре»
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Общество
Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии
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HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
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Экономика
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Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.