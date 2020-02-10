Бревно в своем глазу Если в начале 2019-го акции PGNiG котировались по 7,6 злотого (около 1,9 доллара), то сейчас за них дают лишь 3,6 злотого, то есть 93 цента (по данным Варшавской фондовой биржи на 7 февраля). Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.

Здоровье В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.