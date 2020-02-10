Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВаршава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

Бревно в своем глазу Если в начале 2019-го акции PGNiG котировались по 7,6 злотого (около 1,9 доллара), то сейчас за них дают лишь 3,6 злотого, то есть 93 цента (по данным Варшавской фондовой биржи на 7 февраля). Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
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Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

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