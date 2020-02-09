Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВаршава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

Акции польской государственной газовой компании PGNiG за год подешевели вдвое. Поляки связывают это с тем, что "Газпром" слишком завысил цены. Однако аналитики придерживаются другого мнения.
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Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

РИА Новости00:00

Акции «PGNiG» продолжают «падать» на бирже

ГЛАС.RU04:17

Варшава обвиняет российский «Газпром» в обесценении акций польской газовой госкомпании

Актуальные Новости06:55

Польша обвинила «Газпром» в обесценивании госкомпании PGNiG

Профиль11:51
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Российские гимнастки победили на московском этапе серии Гран-при

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В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
RT на русском 07 февраля в 16:01
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В Тюмени рассказали о состоянии эвакуированных из Китая россиян

Эвакуированные из Китая россияне чувствуют себя хорошо, симптомы коронавируса у них не проявились.
Вместе-РФ 06 февраля в 04:50
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
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Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

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Школьница из Томска получила от Стивена Кинга право на экранизацию

Sibnet Новости 10:48
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СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге

Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости 03:39
Происшествия

В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
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Политика

Forbes предсказал США потерю технологического господства

Россия и Китай начали активнее сотрудничать из-за «технологической холодной войны», и в их альянсе роль связующего звена играет компания Huawei, пишет Forbes, отмечая, что этот союз подрывает технологическое господство США.
Взгляд.ру 07:31
Происшествия

Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Газета.Ru вчера в 01:31
Футбол

Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА

Петербургский "Зенит" переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.
Газета.Ru 08:55
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

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В Городце погиб ребенок, выкатившийся на дорогу на «ватрушке»

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Эпидемиологи расшифровали геном возбудителя новой клещевой инфекции

Несколько лет назад коллектив исследователей Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора описал клинические случаи новой клещевой инфекции, по ранним симптомам похожей на клещевой вирусный энцефалит средней тяжести.
Газета.Ru 06 февраля в 14:38
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
Политика

Экзитпол: правящая партия Азербайджана получает большинство на выборах

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Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео.
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Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

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Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
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Спорт

Британская пловчиха намерена получить российское гражданство

Победительница юниорского чемпионата Европы 2018 года на дистанции 50 метров брассом, британская пловчиха Татьяна Белоногофф в скором времени получит российское гражданство.
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru 12:07
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Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

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Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами

Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин.
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Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

BFM.ru 12:19
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
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Мамаев заявил, что его семью преследует женщина

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Газета.Ru вчера в 13:59
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«Для людей этот фильм станет шоком». Как прошли предпоказы документального фильма «7х7» о фигурантах дела «Сети»*

Первым фильм увидели петербуржцы 7 февраля. Предпоказ прошел в киноклубе «Открытого пространства» на ул. Достоевского, 34.
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