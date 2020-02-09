Энергетика
РИА НовостиВаршава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию
Акции польской государственной газовой компании PGNiG за год подешевели вдвое. Поляки связывают это с тем, что "Газпром" слишком завысил цены. Однако аналитики придерживаются другого мнения.
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Варшава обвиняет российский «Газпром» в обесценении акций польской газовой госкомпании
Актуальные Новости06:55
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