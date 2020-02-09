Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВаршава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию. "Действительно, биржевой курс PGNiG резко упал за год, и причины хорошо известны", — сообщил журналистам председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский.
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Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

РИА Новости00:00

Акции «PGNiG» продолжают «падать» на бирже

ГЛАС.RU04:17

Варшава обвиняет российский «Газпром» в обесценении акций польской газовой госкомпании

Актуальные Новости06:55

Польская PGNiG обвинила «Газпром» в двукратном падении котировок ее акций

Красная весна13:56

Польша обвинила «Газпром» в обесценивании госкомпании PGNiG

Профиль11:51
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Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости 08:43
Культура

Российская певица выступит на «Оскаре»

ТВ Центр 07 февраля в 13:24
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Переносчиками коронавируса назвали панголинов

Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
ToDay News Ufa 07 февраля в 11:12
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Происшествия

Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана

В результате конфликта в Кордайском районе Жамбылской области (на юге Казахстана) погибли восемь человек, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев в субботу на брифинге в Нур-Султане.
Интерфакс вчера в 01:21
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось до 61

Говорит Москва 06 февраля в 23:04
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Очередной истребитель-перехватчик вернулся на Камчатку после ремонта

Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, входящий в состав авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России, после ремонта и модернизации вернулся на Камчатку.
ИА Камчатка вчера в 19:49
Происшествия

В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу в полицейском участке

Неизвестный мужчина открыл огонь в полицейском участке в Нью-Йорке, один сотрудник полиции ранен, сообщает NBC.
Московский Комсомолец 09:52
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Общество

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
REGNUM 13:40
Наука

Новые причины возникновения рака раскрыли ученые

Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Privet-Rostov.ru 06 февраля в 10:39
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Российская газета 11:42
Шоу-бизнес

Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой

Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.
Bimru.ru 09:37
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Премию «Оскар» вручат в США в воскресенье

РИА Новости вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Мария Миронова в первый раз появилась на публике с 4-месячным сыном

Популярная артистка Мария Миронова в первый раз прогулялась по Москве в компании 4-месячного сына.
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Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение прямо в эфире

Актер Алексей Кравченко решился на серьезный шаг. В студии программы «Секрет на миллион» он сделал предложение своей любимой женщине.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
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Политика

Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

BFM.ru 12:19
Общество

В Мурманской области ожидается сильный ветер

Ночью и в течение дня 10 февраля по Мурманской области ожидается сильный ветер.
ТВ-21 12:38
Футбол

«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом», сохранив лидерство в Бундеслиге

RT на русском 13:52
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование в Сирии без Турции

Российские военные провели патрулирование сирийской границы на нескольких маршрутах в провинциях Хасеке и Алеппо.
SM News 06 февраля в 14:40
Происшествия

Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада

Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
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В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

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CS:GO обновила рекорд по пиковому онлайну — впервые за четыре года

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Дзюба резко ответил оскорбляющим его фанатам

Артема Дзюбу сильно задело поведение фанатов на последних матчах сборной России. Он резко им ответил в эфире телеканала «Россия 24».
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Сборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе Евротура

Сборная России проиграла команде Чехии в матче третьего этапа Евротура.
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Tata представила недорогой кроссовер размером с «Ниву»

Индийская компания Tata представила свой новый пока концептуальный субкомпактный кроссовер под названием HBX.
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Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
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Соболев забил первый гол за «Спартак»

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