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Вести.Ru
Вести.Ru

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложила ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Польша готова предложить Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

Варшава готова предложить Берлину газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока — 2", заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
РИА Новости02:33
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

«Газовый каннибализм». Польше ответили на замену «Северного потока-2»

Национальная служба новостей07:30
URA.Ru

Польша предложит Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

URA.Ru03:55
РБК

Варшава предложила Берлину заменить «Северный поток-2» другим проектом

РБК05:10
Коммерсантъ

Польша предлагает Германии свой газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока-2»

Коммерсантъ04:50
РИА Новости

Польша готова предложить Германии замену «Северному потоку — 2»

РИА Новости05:23
RT на русском

Косачёв оценил заявление Польши об альтернативе «Северному потоку — 2»

RT на русском06:16
ТАСС

Польша готова предложить ФРГ свою газовую инфраструктуру вместо «Северного потока - 2»

ТАСС02:53

Германия выдаст данные о Навальном по правилам Организации по запрещению химического оружия

Ранее вице-канслер Германии Олаф Шольц заявил о том, что правительство настаивает на правдивости своих выводов по вопросу Навального: политика, по их мнению, пытались отравить «однозначно» с помощью вещества из группы «Новичок».
Телеканал 360°08:41

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Толстой: ПАСЕ выходит за рамки полномочий в вопросе Белоруссии

Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») по итогам заседания комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека, в ходе которого было рассмотрено заявление о ситуации с правами человека в Белоруссии.
REGNUM07:26
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Иностранцы вернулись к продаже российских акций

По предположению начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука, продажа иностранцами акций в августе является «отражением политических рисков — вмешательство в дела Белоруссии и отравление [оппозиционера Алексея] Навального дают повод говорить о новых санкциях».
РБК07:19
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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