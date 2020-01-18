Политика

Lenta.ruLenta.ruВаршава предъявила список похищенных Москвой предметов искусства

Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры. Об этом дипмиссия написала в Twitter, сопроводив пост фотографиями объектов искусства.
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