Политика
Lenta.ruВаршава предъявила список похищенных Москвой предметов искусства
Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры. Об этом дипмиссия написала в Twitter, сопроводив пост фотографиями объектов искусства.
Читать в источнике
Оценить702
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Политика
Путин назвал нацпроекты ключом к росту реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Политика
Путин и Меркель обсудили предстоящую конференцию по Ливии в Берлине
Вопросы, связанные с международной конференцией по Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января, обсудили по телефону Владимир Путин и Ангела Меркель.
Киберспорт
HLTV: Natus Vincere могут перевести Ладислава GuardiaN Ковача в запас
Киберспортивный портал HLTV со ссылкой на инсайдера Гийома neL Канело сообщает, что украинский клуб Natus Vincere рассматривает возможность о переводе словацкого снайпера Ладислава GuardiaN Ковача в запас или полностью исключить игрока из состава по CS:GO.
Авто
Объявлены комплектации кроссовера Skoda Karoq для России
Озвучены комплектации новой модели кроссовера Skoda Karoq, который поступит на российский рынок.
Общество
Гидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию
Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Происшествия
Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца
Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
Политика
Путин поздравил с днём рождения дочь Ельцина
Владимир Путин приехал лично поздравить Татьяну Юмашеву, дочь первого президента РФ, с днём рождения.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Общество
Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро
Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Происшествия
Крупный пожар в Самаре — горит ресторан
Пожарные в Самаре борются с огнем, охватившим кровлю ресторана «Золотая пагода» в Кировском районе города, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Самарской области.
Политика
Ветеран предложил Путину снять ограничения на президентский срок
На встрече с ветеранами в Музее блокады Владимиру Путину предложили снять ограничения президентского срока, сообщает "Фонтанка. ру".
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинг против изменения Конституции
Столичная мэрия согласовала заявку на проведение 1 февраля митинга противников конституционной реформы.
Космос
Северный полюс Марса — спутник прислал невероятный снимок Красной планеты
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Политика
Зеленский не принял отставку премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Единоборства
Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед поединком
Поединок между Макгрегором и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию боя покажет телеканал РЕН ТВ 19 января в 6:00 мск.
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Армия и оружие
На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
В страхе перед военной конфронтации с Россией Швеция наращивает военный бюджет.
Политика
Bloomberg: Орешкин станет помощником президента по экономике
Как сообщает Bloomberg, нынешний помощник Владимира Путина Андрей Белоусов получит должность первого вице-премьера.
Общество