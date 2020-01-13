Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения. Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются.

Власти польской столицы Варшавы решили, что не станут официально отмечать 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом журналистам сообщила представительница пресс-службы мэрии.

Варшава решила не отмечать юбилей освобождения от фашистов

Общество Медведев отменил часть устаревших правительственных актов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.

Происшествия Садальский пошутил про выпавшую из окна модель Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.

Гаджеты Новый MacBook одобрен для выпуска в России В октябре прошлого года компания представила 16-дюймовый MacBook Pro с новым дизайном и более надёжной клавиатурой, чем проблемная фирменная «бабочка».

Происшествия В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.

Общество ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.

Политика Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы Согласно информации некоторых российских СМИ, известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.

Политика Роухани одобрил признание Пентагона террористической организацией Президент Ирана Хасан Роухани поддержал решение парламента страны о признании Пентагона террористической организацией.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.

Общество Немецкие ветеринары посоветовали не заводить питомцев модных пород Немецкие ветеринары третий год ведут кампанию по борьбе с бесконтрольным разведением модных пород домашних питомцев, у которых присутствуют привлекательные для хозяев признаки: редкий окрас шерсти, изменённая форма ушей или носа, и другие.