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Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения. Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются.
— Мария Захарова, российский дипломатRT на русском 14:16
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