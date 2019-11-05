Политика

ИзвестияИзвестияВаршава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе. По его мнению, Минску сейчас нужно сконцентрироваться на других вопросах. Чапутович назвал ситуацию с Союзным государством серьезной, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
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Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии

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