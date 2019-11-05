Политика
ИзвестияВаршава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе. По его мнению, Минску сейчас нужно сконцентрироваться на других вопросах. Чапутович назвал ситуацию с Союзным государством серьезной, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
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Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов
"Зенит" на своем поле уступил немецкой команде "РБ Лейпциг" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Газета.Ru 14:59
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Общество
Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия
Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
РИА Новости 10:39
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
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Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
StarHit.ru вчера в 20:30
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Армия и оружие
Зеленский решил создать военную полицию
Президент Украины Зеленский потребовал создать военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.
ИА Новороссия 12:45
Здоровье
Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера
Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online 07:00
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Общество
Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
РИА Новости 12:31
Общество
В украинском Калуше открыли мемориальную доску в честь капитана СС
Евразия Daily 08:43
Футбол
Холанд сыграет в атаке «Зальцбурга» против «Наполи»
Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Зальцбурга» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 14:23
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Финансы
Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США
В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Московский Комсомолец 03 ноября в 23:24
Политика
Иран возобновляет обогащение урана на объекте в Фордо
С 6 ноября Тегеран начинает обогащение урана на объекте в Фордо на уровне 5%. Ранее процесс был приостановлен ядерной сделкой.
ТК Звезда 13:34
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Варданяна
Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян стал игроком «Сочи».
Чемпионат 15:19
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Политика
Тартус может стать центром дистрибуции российского зерна в Сирии
ТАСС вчера в 09:13
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Происшествия
Эпическое проседание асфальта в центре Киева попало на видео
Российская газета 14:32
Происшествия
На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении поездов
На нескольких направлениях Октябрьской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий произошел сбой в движении поездов.
РБК 14:10
Общество
Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions
Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
Интерфакс 13:10
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
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Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Ведомости 07:32