Политика
ИзвестияВаршава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе. По его мнению, Минску сейчас нужно сконцентрироваться на других вопросах. Чапутович назвал ситуацию с Союзным государством серьезной, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
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Космос
Астрономы раскрыли тайну зарождения инопланетной жизни
Актуальные Новости 02 ноября в 15:00
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов продал дачу после расставания с Анастасией Заворотнюк
Заграевский дружил с артистом — ходил к нему в гости. По словам мужчины, поначалу Жигунов приезжал на дачу с женой Верой Новиковой.
StarHit.ru 03:30
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Политика
Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании
Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:51
Авто
Kia раскрыла концептуальный кроссовер Futuron
Компания Kia раскрыла концептуальный кроссовер Futuron, премьера которого состоится на Китайской международной выставке импортных товаров и услуг CIIE в Шанхае.
Коммерсантъ 09:16
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Политика
Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно совершенствовать правовые нормы русского языка, но они не должны носить революционный характер и делать его вульгарным.
РИА Новости 14:24
Общество
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
В июле Билл Гейтс опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg.
Lenta.ru 15:08
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву
Газета.Ru 03 ноября в 04:34
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Единоборства
Комиссия запретила Ковалеву драться до января
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.
Матч ТВ 07:11
Гаджеты
Xiaomi презентовала смарт-часы Mi Watch
Китайская корпорация Xiaomi презентовала умные часы из серии Mi Watch.
RT на русском 12:30
Политика
Песков не стал комментировать данные о возможном обмене Буркова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможности обмена осужденной в РФ на 7,5 лет за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар на задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова.
РИА Новости 05:44
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Политика
Пентагон опасается развития военного ИИ в России
Как сообщает РИА "Новости", министр обороны США призывает Вашингтон не отставать от других держав, когда речь идет о развитии ИИ.
РЕН ТВ 16:47
Экономика
На Украине оценили стоимость гектара земли после реформы
В свою очередь, при другой модели, которая предусматривают ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуск к рынку иностранцев, первичная цена будет меньше — около $1,9, тыс. за гектар.
Rambler News Service 08:41
Политика
Демократы опубликовали первые показания по делу об импичменте Трампа
Расшифровки показаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа опубликовали демократы в американском Конгрессе.
News.ru вчера в 15:42
Наука
В Колумбии нашли иммунитет от старческого слабоумия
У женщины обнаружили высокий уровень амилоидных белков, что является характерным для людей с болезнью Альцгеймера, но мутация не позволила данным белкам распространяться и тем самым препятствовала возникновению слабоумия.
ToDay News Ufa 13:38
Футбол
Красная карточка Сона за фол на Гомеше отменена
Независимая комиссия Федерации футбола Англии отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона, которую кореец получил в матче 11-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1). На 79-й минуте матча Сон нарушил правила на полузащитнике «Эвертона» Андре Гомеше, в результате чего португальский игрок сломал ногу, а его стопа оказалась вывернута на 90 градусов.
Бомбардир.ру 12:25
Наука
Лекарство от диабета может помочь в борьбе с курением
Специалисты провел исследование и узнали, что лекарство для лечения диабета второго типа поможет курильщикам в борьбе с привычкой.
ФедералПресс 06:55
Армия и оружие
Спецслужбы Франции уничтожили лидера связанной с «Аль-Каидой» банды
Спецслужбы Франции в ходе операции в Мали уничтожили лидера экстремистской группировки, тесно связанной с террористической организацией «Аль-Каида»*.
RT на русском 16:45
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Происшествия
Готовивший теракт в Москве признал вину
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в московском метрополитене. Об этом во вторник сообщили в Следственном комитете.
ТВ Центр 10:01
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Музыка
Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра
Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
РЕН ТВ вчера в 14:20