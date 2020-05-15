Политика
РЕН ТВВарварством и коварством назвал снос памятника Коневу депутат Чехии
Тwіттеr Варварским поступком и осквернением назвал снос памятника советскому генералу эпохи Великой Отечественной войны Ивану Коневу депутат парламента Чехии.
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Войтех Филип: Большинство граждан Чешской Республики вот уже 75 лет испытывают чувство благодарности к Красной Армии
Чешская Республика на своей территории должным образом и ответственно заботится о 4224 воинских захоронениях и памятниках советским воинам, погибшим при освобождении Чехословакии в 1945 году – Вы, наверное, хорошо знаете, какое возмущение в России вызвал снос пражского памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу, который руководил операцией по освобождению чешской столицы от фашистских оккупантов.Красная звездавчера в 17:00
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Общество
Роспотребнадзор предложил отказаться от плановых проверок бизнеса
Роспотребнадзор предложил с 2021 года отказаться от проведения плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.
РБК 02:01
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Общество
Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла
Метеоролог добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14 градусов тепла, на следующий день потеплеет на один градус.
РИА Новости 01:24
Общество
Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире
Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.
РИА Новости 00:11
Общество
Врач: мы думали, что СOVID-19 пройдет так же быстро, как SARS и MERS
Надежду на скорую победу вселяли данные из Китая, где врачи смогли справиться с этой инфекцией довольно быстро.
TV BRICS 02:19
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Общество
Еще 8 человек в Карелии заболели коронавирусом
Подтверждено 8 новых случаев коронавируса: 1 человек заболел в Сортавале и 7 человек в Петрозаводске.
Daily 01:55
Общество
Два начальника управлений Генпрокуратуры покинули свои посты
Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ, которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты.
Lenta.ru вчера в 18:46
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Экономика
Второй по величине производитель золота в мире уходит из России – продан последний актив
Второй по величине производитель золота в мире - канадская компания Barrick Gold - продала последний российский актив: лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманске Федорова тундра.
Накануне.Ru 01:43
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замгендиректора «Ленэнерго»
По делу о мошенническом хищении 70 млн руб. при закупке кабеля для «Газпром Арены» задержан заместитель генерального детектора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
Коммерсантъ вчера в 13:45
Армия и оружие
В Китае рассказали о новых ядерных возможностях России
Как писал «Рамблер», впервые о новом подводном беспилотнике «Посейдон» президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году.
Рамблер 02:06
Экономика
Российские женщины богатеют быстрее мужчин
Богатство женщин в России увеличивается каждый год на 8,9%, а женщин во всем мире — всего на 6,1%. При этом мужчины, независимо от страны проживания, увеличивают свое благосостояние на 4,1%.
URA.Ru вчера в 19:08
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Политика
Грызлов обвинил Украину в срыве переговоров по прекращению огня
По вине Киева участники контактной группы снова не приняли заявление о мерах по прекращению огня, заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
РИА Новости вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
Экономика
ВВС и Ведомости: Мэрия Москвы продает в метро маски, изготовленные на заводе, который купила всего пару месяцев назад
Маски, которые можно купить в метро за 30 рублей, выпустил завод КИТ, до пандемии он работал во Владимире, а затем его выкупило правительство Москвы и перевезло в особую экономическую зону на юго-востоке столицы, выяснила русская служба Би-би-си.
Эхо Москвы 01:02
Здоровье
Свердловский Роспотребнадзор призвал губернатора продлить особый режим
Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских направил губернатору региона Евгению Куйвашеву документ, в котором призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где введены ограничительные меры.
Уральский меридиан 02:03
Энергетика
Нефть преодолела отметку $31 за баррель
Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
Здоровье
В Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу
Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато инфицирования новым коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:01
Технологии
Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила россиян о новом виде интернет-мошенничества — злоумышленники пытаются заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа, после чего похищают средства.
Lenta.ru 01:47
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Врач ЦКБ оценил вероятность исчезновения коронавируса в России летом
Москва, 15 мая 2020, 09:20 — REGNUM В России пандемия коронавируса, вероятнее всего, продлится все лето.
REGNUM 02:20
Единоборства
Орловский рассчитывает на титульный поединок
Белорусский боец ММА Андрей Орловский после победы над Фелипе Линсом на турнире UFC Fight Night 171 заявил, что рассчитывает на получение титульного боя.
Sport.ru вчера в 18:44
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 13 мая в 03:11
Шоу-бизнес
Софи Кальчева объяснила, почему отказалась выходить замуж за Баскова
39-летняя певица Софи Кальчева четыре года встречалась с Николаем Басковым, но выходить за него замуж отказалась.
Городовой вчера в 07:02
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54