Хоккей
Чемпионат«Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз», 28 ноября, прогноз на матч НХЛ
Лидер НХЛ получил четыре дня на отдых и готов начать новую победную серию. 28 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Флоридой Пантерз».
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«Вашингтон Кэпиталз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20
ODDS.ru28 ноября в 14:50
«Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: шансы команд оказались довольно близки
Bookmaker-ratings.ruвчера в 10:21
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