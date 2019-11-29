Лидер НХЛ получил четыре дня на отдых и готов начать новую победную серию. 28 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Флоридой Пантерз».

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Здоровье Как Минздрав провёл водителей с медсправками Новый порядок медосвидетельствования водителей (временно отложенный до лета 2020 года) предполагает, напомним, не просто прохождение медицинской комиссии с участием немалого количества врачей, но и обязательные тесты в наркологических диспансерах – на алкоголизм и наркоманию.

Шоу-бизнес Оскандалившуюся Кристину Асмус поддержал актер Табаков Павел Табаков, который снимался в откровенных сценах с Кристиной Асмус, рассказал про особенности создания интимных сцен в фильмах и защитил девушку от нападок.

Шоу-бизнес 57-летняя Роза Сябитова удивила подписчиков обнажённой фотографией Публикация сопровождается целой серией фотографий Сябитовой в разных образах, а самое первое фото показывает Розу в пикантном виде полностью без одежды.

Экономика Раскрыт размер зарплаты, необходимый для максимально высокой пенсии За последние пять лет необходимая для максимальной пенсии месячная зарплата увеличилась почти вдвое — в 2015 году она составляла 59 тысяч.

Здоровье Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.

Авто АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4 Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.

Общество В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.

Авто Mazda отзывает более почти 36 тысяч кроссоверов CX-7 Японская компания Mazda North American Operations отзывает 35 801 автомобиля Mazda CX-7, изготовленных в период с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года.

Футбол «Арсенал» уволил главного тренера Эмери Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Экономика Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.

Происшествия Великобритания задержала нигерийское судно с российским экипажем В посольстве России в Лондоне проверяют информацию о задержании судна с российским экипажем в порту Портленда.

Здоровье Минздрав закрыл больницы для непривитых татарстанцев На основании документа, подписанного Мариной Патяшиной, республиканский Минздрав издал приказ №2183, согласно которому пациенты на плановую госпитализацию, ухаживающие и посетители (до 55 лет включительно) допускаются в медицинскую организацию только при наличии сведений о вакцинации против кори (две прививки) или результатов серологического мониторинга на наличие защитных титров антител.