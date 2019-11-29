Хоккей

ЧемпионатЧемпионат«Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз», 28 ноября, прогноз на матч НХЛ

Лидер НХЛ получил четыре дня на отдых и готов начать новую победную серию. 28 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Флоридой Пантерз».
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«Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз», 28 ноября, прогноз на матч НХЛ

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«Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 30 ноября 2019 года

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