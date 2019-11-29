Хоккей
Чемпионат«Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз», 28 ноября, прогноз на матч НХЛ
Лидер НХЛ получил четыре дня на отдых и готов начать новую победную серию. 28 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Флоридой Пантерз».
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«Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 30 ноября 2019 года
LiveSport.ru28 ноября в 09:54
«Вашингтон Кэпиталз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20
ODDS.ru28 ноября в 14:50
«Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: шансы команд оказались довольно близки
Bookmaker-ratings.ruвчера в 10:21
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