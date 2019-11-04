Хоккей

ODDS.ruODDS.ru«Вашингтон Кэпиталз» – «Калгари Флэймз»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20

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"Торонто" в овертайме нокаутировал Александр Овечкин, а "Ванкувер" и вовсе сдался только в серии буллитов. "Калгари Флэймз" В прошлом сезоне канадский коллектив выиграл Западную конференцию, но сейчас он только восьмой и может показаться, что повторение успеха ему не светит.
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«Вашингтон Кэпиталз» – «Калгари Флэймз»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20

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