Хоккей
ODDS.ru«Вашингтон Кэпиталз» – «Калгари Флэймз»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20
"Торонто" в овертайме нокаутировал Александр Овечкин, а "Ванкувер" и вовсе сдался только в серии буллитов. "Калгари Флэймз" В прошлом сезоне канадский коллектив выиграл Западную конференцию, но сейчас он только восьмой и может показаться, что повторение успеха ему не светит.
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«Вашингтон» — «Калгари»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного сезона НХЛ
Чемпионатвчера в 11:00
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После разблокировки «Северного потока-2» шансы у Украины выторговать себе условия получше оказались минимальными.
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Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
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В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
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