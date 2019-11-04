Хоккей
REGNUMКузнецов стал второй звездой матча с «Калагари»
Евгений Кузнецов был признан второй звездой за две результативные передачи, которые он записал в игре на свой счет. Третьей звездой матча был признан форвард «Калгари» Эндрю Манджапане, набравший во встрече 2(шайба + результативная передача) очка.
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Авто
Nissan подтвердил следующее поколение Patrol
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Известия вчера в 17:48
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Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
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«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к Газпрому на сумму 12 млрд долларов, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
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RT на русском 00:06
Шоу-бизнес
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Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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Происшествия
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Lenta.ru вчера в 06:48
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Брегович хочет выбрать дом в Крыму до повышения цен на недвижимость
Известный сербский композитор и музыкант Горан Брегович заявил о намерении подыскать дом в Крыму.
ИА Крыминформ вчера в 08:41
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском вчера в 22:58
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Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
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Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
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Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева рассказала о пользе рыбных консервов.
Известия вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Общество
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Ведомости вчера в 10:23
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
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Происшествия
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Газета.Ru вчера в 19:43
Кино
Мировые сборы «Джокера» превысили отметку в 900 млн долларов
Мировые сборы триллера Тодда Филлипса «Джокер» составили более 900 миллионов долларов.
iReactor вчера в 05:12
Происшествия
По центру города в Челябинской области бегал медведь
Кстати, по словам ашинцев, медведь все-таки нашел выход из города и отправился в лес.
Челябинск Сегодня вчера в 10:42
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
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Единоборства
Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу
С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
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