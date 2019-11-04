Хоккей

REGNUMREGNUMКузнецов стал второй звездой матча с «Калагари»

Евгений Кузнецов был признан второй звездой за две результативные передачи, которые он записал в игре на свой счет. Третьей звездой матча был признан форвард «Калгари» Эндрю Манджапане, набравший во встрече 2(шайба + результативная передача) очка.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Кузнецов стал третьей звездой игрового дня

Чемпионат01:00

«Вашингтон Кэпиталз» – «Калгари Флэймз»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20

ODDS.ruвчера в 10:38

Вашингтон - Калгари: прогноз Vladimir Ryndin 3 ноября 2019

Ставка TVвчера в 12:53

Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ

Спорт-Экспресс00:56

Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ, его одноклубник Врана — первой

Sport24.ru02:01

Кузнецов о пасах Вране: «Это мой хлеб с маслом. Сказал ему – нафиг эту оборону, забивай третий гол»

Sports.ru00:58

Кузнецов стал третьей звездой дня в НХЛ

Матч ТВ00:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Авто

Nissan подтвердил следующее поколение Patrol

32CARS.ru 02 ноября в 07:40
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Агент Александра Семчева опровергла информацию о его госпитализации

Газета.Ru 01:08
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Автоспорт

Квята оштрафовали во второй гонке подряд

Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия вчера в 17:48
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к Газпрому на сумму 12 млрд долларов, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Взгляд.ру 02 ноября в 10:32
Политика

Большинство лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

Известия 02:04
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:06
Шоу-бизнес

Вера Брежнева предстала перед фанатами в латексном костюме

Вера Брежнева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором исполнила танец перед зеркалом в черном костюме из латекса и маске женщины-кошки.
Волга-Медиа 01:47
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Происшествия

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Lenta.ru вчера в 06:48
Культура

Брегович хочет выбрать дом в Крыму до повышения цен на недвижимость

Известный сербский композитор и музыкант Горан Брегович заявил о намерении подыскать дом в Крыму.
ИА Крыминформ вчера в 08:41
Армия и оружие

В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском вчера в 22:58
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Общество

Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Космос

Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

РИА Новости 00:00
Общество

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева рассказала о пользе рыбных консервов.
Известия вчера в 12:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Общество

Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского

Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости вчера в 10:23
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Происшествия

В Ивановской области сгорел отель на воде

Пожар в отеле на воде "Мирная пристань" произошел в центре Кинешмы в Ивановской области.
Газета.Ru вчера в 19:43
Кино

Мировые сборы «Джокера» превысили отметку в 900 млн долларов

Мировые сборы триллера Тодда Филлипса «Джокер» составили более 900 миллионов долларов.
iReactor вчера в 05:12
Происшествия

По центру города в Челябинской области бегал медведь

Кстати, по словам ашинцев, медведь все-таки нашел выход из города и отправился в лес.
Челябинск Сегодня вчера в 10:42
Происшествия

В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Единоборства

Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу

С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Хорошие новости вчера в 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное