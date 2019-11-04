Евгений Кузнецов был признан второй звездой за две результативные передачи, которые он записал в игре на свой счет. Третьей звездой матча был признан форвард «Калгари» Эндрю Манджапане, набравший во встрече 2(шайба + результативная передача) очка.

Кузнецов стал второй звездой матча с «Калагари»

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