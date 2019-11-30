Хоккей

ИзвестияИзвестияГол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в субботу, 30 ноября, сообщила «Газета.ру». Отмечается, что в составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.
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Овечкин и Орлов оказались в числе звезд матча «Вашингтон» — «Тампа»

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Мощь Овечкина и хит Кучерова. Топ-10 силовых приёмов хоккейного сезона

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Потасовка с участием Овечкина и Кузнецова в матче «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»

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«Вашингтон Кэпиталз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20

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Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по броскам за карьеру

Матч ТВ00:39

«Вашингтон» — «Тампа» — 4:3 ОТ. Видеообзор матча с голами Овечкина, Кузнецова и Орлова

Sport24.ru01:05
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
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Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
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Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Газета.Ru 02:55
Футбол

Матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» перенесён

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Оренбургом» перенесён на резервную дату в связи с болезнью большого количества футболистов сочинского клуба.
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Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
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Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
РИА Новости вчера в 10:43
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В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка»

Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка».
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Фергюсон подписал контракт с UFC на бой с Нурмагомедовым

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Происшествия

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В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Происшествия

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
РИА Новости вчера в 21:09
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По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Pravda.Ru 02:22
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Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
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Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Известия вчера в 15:41
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Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости вчера в 04:34
Общество

Российское вино предложили продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Российская газета вчера в 02:07
Финансы

Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк

По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.
Красная весна вчера в 03:05
Общество

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Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Три человека были ранены при нападении в Гааге

Ранения в результате нападения на прохожих с ножом в Гааге получили три человека. Соответствующие данные распространила местная полиция.
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Уникальную операцию на молочной железе успешно провели в России

Газета.Ru вчера в 14:16
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Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны.
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Экономика

Раскрыт размер зарплаты, необходимый для максимально высокой пенсии

За последние пять лет необходимая для максимальной пенсии месячная зарплата увеличилась почти вдвое — в 2015 году она составляла 59 тысяч.
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В Сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Пользователь твиттера @LastDef разместил видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
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Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов

Под влиянием украинских националистов во Львове был отменен концерт популярной группы "Время и Стекло".
Газета.Ru вчера в 14:28
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Мужчина попал под пассажирский поезд на северо-востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на линейный отдел столичного МВД на транспорте.
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НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru вчера в 11:16
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