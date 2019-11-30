Хоккей
ИзвестияГол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в субботу, 30 ноября, сообщила «Газета.ру». Отмечается, что в составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.
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Овечкин и Орлов оказались в числе звезд матча «Вашингтон» — «Тампа»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 23:44
«Вашингтон Кэпиталз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20
ODDS.ru28 ноября в 14:50
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