Хоккей

Discover24Discover24«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина

В ходе 2-го периода, играя в большинстве, Панарин смог забить шайбу, увеличив тем самым свою серию результативных матчей до 12 штук. Затем, когда на скамейке штрафников оказался Дмитрий Орлов, защитник «Вашингтона», он вновь смог реализовать себя в качестве отличного нападающего.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Панарин против «Вашингтона»: сделал дубль и догнал Овечкина в списке бомбардиров. У него же на глазах

Sports.ru04:46

Куинн: не терпелось вернуть Какко в состав. Он добился значительного прогресса

Чемпионат03:08

Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за 11 лет, набиравшим очки в 12 матчах подряд

Спорт-Экспресс00:34

Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

Матч ТВ01:19

Овечкин забил лучший гол всех времен. Американцы снова признали величие русской звезды

Sport24.ru08:00

Панарин - первая звезда дня в НХЛ

Sport.ru02:00

Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

Sportbox.RU01:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:21, Ашберн
Общество

В Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter

В четверг, 21 ноября, стало известно о том, что в Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter.
Piter.tv 06:59
Музыка

В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

Известия вчера в 11:02
Общество

Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей.
РИА Новости 06:50
Общество

Путин и Собянин проехали по первому маршруту наземного метро Москвы

На Белорусском вокзале в Москве состоялась церемония запуска движения поездов по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский».
Росбалт 06:37
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 21:06
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Политика

Две трети россиян заявили о необходимости партии власти

Две трети россиян уверены, что стране нужна партия власти.
URA.Ru 03:29
Кино

Самое британское кино: в прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

Смотрите историческую драму «Аббатство Даунтон» в кинотеатрах с 21 ноября Прошло около полутора лет, и мы вновь застаем хорошо знакомых нам персонажей в 1927-ом году.
Tricolor TV Magazine 07:18
Политика

ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ 04:21
Кино

Sony Pictures купила российский хоррор «Тварь»

УтроNews 05:32
Кино

Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова рассказала, как, на ее взгляд, снималась постельная сцена в фильме «Текст» с актрисой Кристиной Асмус.
Ридус 05:43
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru вчера в 07:34
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия 07:24
Авто

Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под российский климат

На сегодняшний день российский завод Great Wall выпускает кроссоверы Haval F7, F7x и H9. Локализация производства составляет всего 30%.
Новые автомобили вчера в 01:18
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
Политика

Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии

Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Lenta.ru 07:49
Гаджеты

Новый бестселлер Samsung уже на подходе

Компания Samsung в начале следующего года выведет на рынок первые модели линейки Galaxy A нового поколения.
iXBT.com вчера в 05:35
Экономика

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
RT на русском 04:17
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
РИА Новости 05:15
Футбол

Семак высказался о травмах Жиркова и Оздоева перед матчем с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках команды перед матчем 17-го тура чемпионата России с «Рубином».
Чемпионат 05:40
Политика

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 10:05
Происшествия

СК и ФСБ проводят обыски у главы подмосковного Чехова Марины Кононовой

Газета.Ru 07:16
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за справкой от нарколога

В Республиканском наркологическом диспансере в Казани умер 73-летний мужчина, стоявший в очереди на получение справки от нарколога для водительских прав.
Известия 07:26
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Свободная Пресса 06:33
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine 18 ноября в 01:55
Музыка

«Каста» записала новый гимн России и предложила его Путину

Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину.
Полит.ру 06:55
Происшествия

Заразившая ВИЧ пятерых пациентов медсестра устроилась в новый медцентр

Lenta.ru 18 ноября в 21:52
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное