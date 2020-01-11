Политика
Life.ruВашингтон: Считаем Россию конкурентом, но не врагом
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал высказывание Дэвида Хейла, отметив, что США используют недопустимые инструменты ведения политической войны.
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Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщается в Twitter украинского президента.
Общество
В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly
Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Политика
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной
Президент России Владимир Путин, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле, прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
Политика
В Иране начались антиправительственные протесты
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Здоровье
Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог
Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
Энергетика
Замминистра энергетики РФ отчитался по транзиту нефти через Белоруссию
В субботу замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил СМИ о полном объеме транзита российской нефти через территорию Белоруссии, пишет "Интерфакс".
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу
Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
Спорт
Конькобежец Юсков завоевал бронзу чемпионата Европы
Космос
NASA заявило об обнаружении первой идентичной Земле планеты
Астрономы NASA заявили о том, что обнаружили первую планету, которая по своим параметрам почти идентична Земле, а также находится в "обитаемой зоне" возле своей звезды, что создает условия для наличия воды в жидком виде и развития микроорганизмов.
Здоровье
«Решил закончить»: омский врач отказался принимать людей с переломами
С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных.
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Политика
Иранская ракета взорвалась под кабиной пилотов украинского «Боинга»
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Общество
Франция отзовет самое критикуемое положение пенсионной реформы
Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей
Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Теннис
Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Корентеном Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.
Политика
Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing
Власти Ирана заявили о том, что украинский Boeing, потерпевший крушений в Тегеране, был случайно сбит ракетой, поскольку пролетал над важным военным объектом.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
Всемирный банк назвал лучший способ борьбы с бедностью
Эксперты Всемирного банка проанализировали производительность труда (выпуск на единицу затрат труда) в 29 развитых и 74 развивающихся странах с 1981 по 2018 г. И выяснили, что хотя разрыв между производительностью труда в развитых и развивающихся странах постепенно сокращался, он остается огромным.