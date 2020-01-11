Политика

Life.ruLife.ruВашингтон: Считаем Россию конкурентом, но не врагом

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал высказывание Дэвида Хейла, отметив, что США используют недопустимые инструменты ведения политической войны.
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Замгоссекретаря Хейл заявил, что США считают Россию конкурентом, но не врагом

ТАСС05:43

США видят в России конкурента, а не врага, заявил замгоссекретаря Хейл

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Хейл: США видят в России изобретательного и жёсткого конкурента

RT на русском09:42

В Госдепартаменте США назвали Россию конкурентом, а не врагом

Известия06:36

В Госдепартаменте США назвали Россию конкурентом, а не врагом

Газета.Ru12:18

В США заявили, что РФ является конкурентом Вашингтона, но не врагом

News.ru06:16

Зам Помпео не считает Россию врагом США

Вести.Ru08:47
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
ToDay News Ufa 09 января в 07:03
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Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН 04:21
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Экс-депутата Рады Черновол высмеяли в Сети за угрозы Путину

ФАН 07:12
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Зеленский рассказал о разговоре с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщается в Twitter украинского президента.
Rambler News Service 12:18
Общество

В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly

Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
РБК 12:45
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Политика

Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной

Президент России Владимир Путин, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле, прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
ТК Звезда 11:26
Политика

В Иране начались антиправительственные протесты

Коммерсантъ 12:41
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Здоровье

Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог

Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Ugpressa.ru вчера в 12:44
Игры

При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

Компания Microsoft не планирует выход эксклюзивных игр для приставки Xbox Series X в первые месяцы после старта продаж, рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в интервью журналу MCV/Develop.
REGNUM 00:34
Энергетика

Замминистра энергетики РФ отчитался по транзиту нефти через Белоруссию

В субботу замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил СМИ о полном объеме транзита российской нефти через территорию Белоруссии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 11:45
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 03:54
Футбол

Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу

Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
РБК 11:17
Спорт

Конькобежец Юсков завоевал бронзу чемпионата Европы

Вести.Ru 12:14
Космос

NASA заявило об обнаружении первой идентичной Земле планеты

Астрономы NASA заявили о том, что обнаружили первую планету, которая по своим параметрам почти идентична Земле, а также находится в "обитаемой зоне" возле своей звезды, что создает условия для наличия воды в жидком виде и развития микроорганизмов.
Российская газета вчера в 06:20
Здоровье

«Решил закончить»: омский врач отказался принимать людей с переломами

С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес

Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике

На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Актуальные Новости 04:38
Происшествия

Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии

Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Известия 06:35
Общество

Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Коммерсантъ 10:39
Политика

Иранская ракета взорвалась под кабиной пилотов украинского «Боинга»

Московский Комсомолец 06:57
Политика

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Известия 11:52
Общество

Франция отзовет самое критикуемое положение пенсионной реформы

Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Известия 12:26
Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
КиноПоиск вчера в 08:08
Происшествия

Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом

Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Российская газета 06:18
Общество

В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
РИА Новости 09:32
Теннис

Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Корентеном Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.
RT на русском 11:46
Политика

Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing

Власти Ирана заявили о том, что украинский Boeing, потерпевший крушений в Тегеране, был случайно сбит ракетой, поскольку пролетал над важным военным объектом.
Pravda.Ru 01:11
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:02
Экономика

Всемирный банк назвал лучший способ борьбы с бедностью

Эксперты Всемирного банка проанализировали производительность труда (выпуск на единицу затрат труда) в 29 развитых и 74 развивающихся странах с 1981 по 2018 г. И выяснили, что хотя разрыв между производительностью труда в развитых и развивающихся странах постепенно сокращался, он остается огромным.
Ведомости 09 января в 13:00
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