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Известия
Известия

Президент Сербии Вучич отверг пункт о признании независимости Косово

Президент Сербии Александр Вучич резко высказался против признания независимости непризнанного Косово на переговорах в Вашингтоне. Об этом в четверг, 3 сентября, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.В источнике
С чего всё началось
"Из Вашингтона я получил информацию, что президент Вучич жестким образом отклонил пункт 10 о признании Косово и четко заявил, что оно для Сербии неприемлемо, а также, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии", - заявил глава МИД в эфире TV Pink
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РИА Новостивчера в 15:17
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Известия

Сербия и Косово подпишут документы по итогам переговоров в Вашингтоне

Известия23:39
Газета.Ru

Вашингтон: Сербия и Косово подпишут договоренности 4 сентября

Газета.Ru22:58
ТАСС

Президент Сербии и премьер Косова 4 сентября подпишут договоренности в Вашингтоне

ТАСС22:51
РБК

Вучич не стал признавать независимость Косово на переговорах в Вашингтоне

РБКвчера в 16:15
РИА Новости

Вучич отверг пункт о признании независимости Косово

РИА Новостивчера в 15:17
RT на русском

К чему могут привести переговоры по Косову в Вашингтоне и Брюсселе

RT на русском18:18
Евразия.Эксперт

США не удастся обеспечить прорыв в переговорах Сербии и Косово – сербский эксперт

Евразия.Эксперт2 сентября в 02:42

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
РИА Новостивчера в 16:00
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Симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать, назвал онколог Осминин

Хирург-онколог из клиники факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета Сергей Осминин назвал главные сигналы человеческого организма, которые могут указывать на наличие опухоли.
SMINEWSвчера в 02:56
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Мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник

По информации издания "Новые автомобили", 55% респондентов назвали идеальными машины немецких марок, 42% считают лучшими японские авто, а 17% опрошенных отдают предпочтение транспортным средствам корейских брендов.
Новые автомобиливчера в 08:42
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Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильмп по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru01:30
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Бизнес выступил против запрета на перепродажу данных из Росреестра

Введение запрета на перепродажу сведений из ЕГРН приведет к исчезновению целого сегмента коммерческих услуг, считает глава комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, гендиректор ЗАО «Интерфакс» Михаил Комиссар.
РБК23:00
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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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