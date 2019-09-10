с чего всё началось

Белый дом допускает введение санкций против госкорпорации "Роснефть" из-за торговли нефтью из Венесуэлы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Политика Путин уволил 30 генералов и полковников В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.

Политика Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Космос Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара Пожар на стартовой площадке на космодроме Танегасима в Японии привел к переносу запуска японского грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС, сообщило американское космическое агентство NASA.

Авто Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей Раму и ходовую часть автомобиля автор взял у армейского полноприводного грузовика ГАЗ-66 1982 года выпуска, а двигатель и кузов — у седана Mercedes-Benz S-Class знаменитой серии W140.

Политика Власти Украины не просили США войти в «нормандскую четвёрку» — Тейлор Официальный Киев не направлял США запрос на их присоединение к переговорам в «нормандском» формате, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор 10 сентября в интервью «Голосу Америки».

Политика Сосед сообщил о спешном отъезде семьи «агента ЦРУ» Смоленкова из дома Семья предполагаемого секретного осведомителя США Олега Смоленкова, работавшего в разные годы в Кремле, спешно покинула свой дом в городе Стаффорд, штат Вирджиния, при виде журналиста одного из американских СМИ.

Экономика Россия увеличила экспорт водки на 14,7% Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Путешествия Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.

Футбол Игнатьев удален в матче молодежной сборной России против Болгарии Нападающий молодежной сборной России Иван Игнатьев удален на 87-й минуте гостевого матча отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии.

Политика США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы» Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской).

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым «на танках» Украинский террорист Олег Сенцов, помилованный президентом России в рамках масштабного обмена заключенными, заявил, что готов вернуться в Крым "только на танках".

Политика Японское правительство ушло в отставку в полном составе Весь кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку. Заявления от министров принял премьер Синдзо Абэ.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Политика В ЦИК назвали преступлением передачу Навальному пустых бланков от КПРФ Распоряжение главы московского городского комитета КПРФ Валерия Рашкина о передаче пустых бланков наблюдателей от партии штабу Алексея Навального на выборах 8 сентября можно рассматривать как преступление, заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Экономика Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

Общество В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины Ранее рабочая группа, действующая при городской думе Екатеринбурга, утвердила три новых участка для строительства: на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Кино Кинофестиваль Arctic open проведут в Архангельской области Мероприятие состоится уже в третий раз. III Международный кинофестиваль Arctic open пройдет в Архангельской области.

Наука Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.

Происшествия В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.