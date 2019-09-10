Политика
Пятый каналСША могут ввести санкции против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой
Во время трансляции телефонного брифинга в Бельгии во вторник, 10 сентября, специальный представитель Америки по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о возможных санкциях в отношении «Роснефти» из-за ее торговых отношений с латиноамериканским государством.
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США допустили введение санкций против «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой
Новая газетавчера в 06:26
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:54, Вашингтон
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета 09 сентября в 09:18
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Происшествия
В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым
Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Музыка
Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy
Sunmag.me вчера в 11:42
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Футбол
Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer вчера в 14:57
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Интернет
Приложения-фонарики могут получить доступ к личной информации
Сотрудники компании по разработке антивирусного обеспечения Avast проанализировали запросы 937 приложений-фонариков.
Профиль вчера в 11:35
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Происшествия
Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США
REGNUM вчера в 17:38
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости 09 сентября в 23:10
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика
Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями
По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.
РБК 00:44
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика
В Кремле подтвердили, что агент ЦРУ работал в администрации президента
В Кремле подтвердили, что Олег Смоленков работал в администрации президента, - пишет "Подъем".
Весьма вчера в 05:34
Футбол
Бекхэм хочет видеть Месси в «Интер Майами»
Совладелец американского футбольного клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет видеть в команде нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, информирует Radio Catalunya.
ProstoProSport 01:44
Армия и оружие
КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня
Председатель Госсовета КНДР присутствовал на проводившихся вчера испытаниях сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
Российская газета 01:32
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Происшествия
В Крыму ищут унесенного в море подростка
Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 02:17
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал юную и красивую жену
Со второй женой Натальей Кикнадзе телеведущий учился в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге.
Комсомольская правда вчера в 17:30
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда вчера в 22:20
Политика
Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии
Новак поздравил принца Абдулазиза бин Сальмана с назначением на пост министра энергетики Саудовской Аравии и выразил уверенность в том, что успешная работа с саудовской стороной будет продолжена и дальше.
ТК Звезда вчера в 17:29
Экономика
Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей
Управление Роспотребнадзора вынесло в отношении виновных 16 постановлений об административных штрафах на сумму около 2 млн руб. Напомним, случаи острого отравления были зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы.
Коммерсантъ 00:59