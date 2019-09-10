Во время трансляции телефонного брифинга в Бельгии во вторник, 10 сентября, специальный представитель Америки по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о возможных санкциях в отношении «Роснефти» из-за ее торговых отношений с латиноамериканским государством.

США могут ввести санкции против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой

Происшествия В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Футбол Англия пропустила от Косово на первой минуте матча В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).

Экономика Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

Интернет Приложения-фонарики могут получить доступ к личной информации Сотрудники компании по разработке антивирусного обеспечения Avast проанализировали запросы 937 приложений-фонариков.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.

Общество В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате» Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Политика Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Футбол Бекхэм хочет видеть Месси в «Интер Майами» Совладелец американского футбольного клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет видеть в команде нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, информирует Radio Catalunya.

Армия и оружие КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня Председатель Госсовета КНДР присутствовал на проводившихся вчера испытаниях сверхбольшой реактивной системы залпового огня.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

Происшествия В Крыму ищут унесенного в море подростка Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Шоу-бизнес Иван Ургант показал юную и красивую жену Со второй женой Натальей Кикнадзе телеведущий учился в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге.

Здоровье Названы продукты, из-за которых часто болят суставы Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.

Политика Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии Новак поздравил принца Абдулазиза бин Сальмана с назначением на пост министра энергетики Саудовской Аравии и выразил уверенность в том, что успешная работа с саудовской стороной будет продолжена и дальше.

Экономика Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси» Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии» Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».