Политика
BFM.ruВашингтон и Пекин согласовали частичное торговое соглашение
К вечеру четверга мало кто ожидал, что делегация Пекина задержится в Вашингтоне до пятницы, но вице-премьер Лю Хэ остался и даже назначил личную встречу с Трампом.
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Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне
RT на русском 14:17
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК вчера в 07:20
Наука
Виагра подготовит костный мозг к трансплантации за один день
Ugpressa.ru вчера в 15:11
Армия и оружие
Путин выразил сомнение, что Турции удастся сдержать ИГИЛ в Сирии
Глава российского государства Владимир Путин не уверен в том, что турецкие военные смогут сдерживать боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в ходе своей кампании «Источник мира», начатой в Сирии.
ПолитРоссия 06:11
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
OAnews вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Медработник предложил взять интервью у Заворотнюк
Молодой человек давит, что это может быть последним интервью артистки. Он готов к сотрудничеству на условиях полной анонимности.
Вести Подмосковья 02:04
Происшествия
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках
После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.
Столица на Онего вчера в 06:23
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Телеканал 360° 12:06
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру в квартире
Роспотребнадзор дал советы об оптимальной температуре воздуха в жилых домах. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
МОЁ! Оnline Воронеж 09 октября в 10:55
Наука
Твердый электролит помог напрямую синтезировать перекись водорода
Чуань Ся (Chuan Xia) с коллегами из Университета Райса предложили разделить потоки газов, окислять водород до протонов, восстанавливать кислород до HO2- в присутствии воды, и только затем объединять потоки в порах твердого электролита, способном пропускать ионы, в результате чего образовывался раствор пероксида водорода.
N+1 вчера в 14:00
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
МедиаПоток вчера в 02:18
Экономика
Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
РИА Новости вчера в 07:25
Наука
В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик
Ugpressa.ru 08 октября в 17:03
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости вчера в 13:43
Технологии
«Ростелеком» и «Русский стандарт» показали свою систему оплаты по лицу
«Ростелеком» и банк «Русский стандарт» показали свою систему оплаты с помощью лица.
Retailer.ru вчера в 12:35
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец вчера в 16:35
Политика
Боевую летающую тарелку создали в Китае
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости 01:34
Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru 15:51
Гаджеты
Xiaomi выпустила первые холодильники
Профиль 11:31
Происшествия
В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.
Газета.Ru 10:32
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42