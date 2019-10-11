Политика

BFM.ruBFM.ruВашингтон и Пекин согласовали частичное торговое соглашение

К вечеру четверга мало кто ожидал, что делегация Пекина задержится в Вашингтоне до пятницы, но вице-премьер Лю Хэ остался и даже назначил личную встречу с Трампом.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Трамп заявил, что США удалось достичь значительной сделки с Китаем

ПРАЙМ16:09

СМИ: США и КНР достигли частичного соглашения и могут заключить торговое перемирие

Коммерсантъ14:33

Bloomberg узнал о решении США и КНР заключить перемирие в торговой войне

РБК13:56

Bloomberg узнал о достижении США и Китаем частичного торгового соглашения

ТАСС14:01

Трамп объявил о договоренности с Китаем

Газета.Ru15:55

СМИ: США и Китай достигли частичных договоренностей в сфере торговли

РИА Новости13:50

Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле

RT на русском13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне

RT на русском 14:17
Финансы

Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России

На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК вчера в 07:20
Культура

Познер отказался считать Соловьева коллегой и товарищем

Газета.Ru 14:00
Наука

Виагра подготовит костный мозг к трансплантации за один день

Ugpressa.ru вчера в 15:11
Армия и оружие

Путин выразил сомнение, что Турции удастся сдержать ИГИЛ в Сирии

Глава российского государства Владимир Путин не уверен в том, что турецкие военные смогут сдерживать боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в ходе своей кампании «Источник мира», начатой в Сирии.
ПолитРоссия 06:11
Спорт

Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес

Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией

OAnews вчера в 07:09
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

РБК 13:52
Шоу-бизнес

Медработник предложил взять интервью у Заворотнюк

Молодой человек давит, что это может быть последним интервью артистки. Он готов к сотрудничеству на условиях полной анонимности.
Вести Подмосковья 02:04
Кино

«Джокер» собрал миллиард рублей в российском прокате

РЕН ТВ 18:20
Армия и оружие

Турецкие военные отрицают обстрел базы США в Сирии

Life.ru 17:57
Происшествия

Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках

После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.
Столица на Онего вчера в 06:23
Религия

Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день

Телеканал 360° 12:06
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру в квартире

Роспотребнадзор дал советы об оптимальной температуре воздуха в жилых домах. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
МОЁ! Оnline Воронеж 09 октября в 10:55
Наука

Твердый электролит помог напрямую синтезировать перекись водорода

Чуань Ся (Chuan Xia) с коллегами из Университета Райса предложили разделить потоки газов, окислять водород до протонов, восстанавливать кислород до HO2- в присутствии воды, и только затем объединять потоки в порах твердого электролита, способном пропускать ионы, в результате чего образовывался раствор пероксида водорода.
N+1 вчера в 14:00
Наука

Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака

МедиаПоток вчера в 02:18
Экономика

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Политика

Зеленский признал отсталость украинского Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

РИА Новости вчера в 07:25
Наука

В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик

Ugpressa.ru 08 октября в 17:03
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Ореанда-Новости вчера в 13:43
Технологии

«Ростелеком» и «Русский стандарт» показали свою систему оплаты по лицу

«Ростелеком» и банк «Русский стандарт» показали свою систему оплаты с помощью лица.
Retailer.ru вчера в 12:35
Политика

МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе

По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец вчера в 16:35
Политика

Боевую летающую тарелку создали в Китае

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости 01:34
Фигурное катание

Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru 15:51
Гаджеты

Xiaomi выпустила первые холодильники

Профиль 11:31
Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.
Газета.Ru 10:32
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное