Политика

Городской ТелеграфЪГородской ТелеграфЪСША и Китай достигли частичных договоренностей

Как сообщает Bloomberg, США и Китай достигли в пятницу 11 октября частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут позволить достичь перемирия в торговой войне. В рамках сделки Китай согласится на некоторые сельскохозяйственные уступки, а США предоставят некоторое облегчение тарифов.
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