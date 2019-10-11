Политика
Городской ТелеграфЪСША и Китай достигли частичных договоренностей
Как сообщает Bloomberg, США и Китай достигли в пятницу 11 октября частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут позволить достичь перемирия в торговой войне. В рамках сделки Китай согласится на некоторые сельскохозяйственные уступки, а США предоставят некоторое облегчение тарифов.
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СМИ: США и КНР достигли частичного соглашения и могут заключить торговое перемирие
Коммерсантъвчера в 14:33
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