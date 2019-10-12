Хоккей
REGNUM«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова
Даллас Старз—
Вашингтон Кэпиталз
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
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Кузнецов и Овечкин забили по голу в победном матче «Вашингтона» с «Далласом»
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