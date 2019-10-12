Хоккей

REGNUMREGNUM«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в пустые ворота

Матч ТВ04:12

Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в пустые ворота

Sportbox.RU04:12

Овечкин посмеялся над канадцем, которого закинули на скамейку

Спорт-Экспресс01:22

Капитан «Далласа» Бенн вылетел за борт и едва не столкнулся с Овечкиным

Чемпионат02:15

Голы Овечкина и Кузнецова в видеообзоре матча НХЛ «Даллас» — «Вашингтон»

Sport24.ru01:56

«Даллас» – «Вашингтон». Овечкин забил в пустые ворота, Самсонов – 3-я звезда

Sports.ruвчера в 23:42

«Даллас» — «Вашингтон»: возьмут ли гости реванш?

Все про Спорт рувчера в 07:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Происшествия

В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

Российская газета вчера в 09:06
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Игры

Спидраннер прошёл GTA: San Andreas за 26 минут

Grand Theft Auto: San Andreas — пятая игра серии GTA, которая вышла в 2004 году на PlayStation 2 и в 2005-м на PC.
CyberSport.ru вчера в 12:05
Единоборства

Усик победой дебютировал в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик встретился с американцем Чаззом Уизерспуном в Чикаго, США, в дебютном бою в рамках супертяжелого дивизиона.
Газета.Ru 00:35
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Происшествия

В Лондоне задержали принцессу Бельгии

Говорит Москва 03:53
Музыка

Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:59
Армия и оружие

Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром

Военный беспилотный летательный аппарат США XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время третьего испытательного полета.
iReactor вчера в 22:23
Армия и оружие

Трамп считает, что войска США должны покинуть Сирию и вернуться домой

Президент США Дональд Трамп заявил на конференции консервативных политиков в Вашингтоне, что американские военные не должны оставаться в Сирии, чтобы обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы.
Народные новости 03:09
Происшествия

В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове 13 октября хоронят убитую девятилетнюю девочку. Проститься с ней пришли сотни человек.
REGNUM 04:00
Политика

В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Политика

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 11 октября в 16:35
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 10 октября в 13:27
Путешествия

Туристы назвали самые скучные города Европы

Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.
РИА Новости 03:18
Автоспорт

Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»

Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
Известия 03:40
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разводится с мужем после измены

Скандально известная Диана Шурыгина объявила о том, что разводится с мужем Андреем Шлягиным.
Вечерний курьер вчера в 08:09
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Экономика

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 11 октября в 04:06
Общество

Порог явки на опрос по храму в Екатеринбурге почти преодолен

Порог явки на опрос по месту строительства храма Святой Екатерины, который проходит в Екатеринбурге в воскресенье, почти преодолен.
ТАСС 01:34
Армия и оружие

В Пентагоне сообщили об обстреле Турцией войск США в Сирии

Военное дело вчера в 04:35
Политика

Ещё четверых российских актёров включили в чёрный список на Украине

Список российских актёров, которые угрожают безопасности Украины, пополнили ещё четыре человека.
7 новостей вчера в 03:12
Футбол

«Зенит» показал тренировку с Кокориным, который работал в общей группе

Чемпионат 11 октября в 12:55
Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Энергетика

NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке

Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс.
Вести.Ru 02:58
Космос

НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL

Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.
РИА Новости 10 октября в 22:48
Общество

Путин отметил рост влияния аграрного сектора России на мировых рынках

Российский лидер Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником и отметил растущую конкурентоспособность аграрного сектора России на мировых рынках.
RT на русском 03:51
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное