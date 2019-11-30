Хоккей
REGNUM«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
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Энергетика
Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Футбол
Определились составы всех групп ЕВРО-2020
Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Авто
Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck
Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.
Общество
Le Monde: Россия победила алкоголизм
В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Политика
Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»
Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Происшествия
В Брянске трансгендера осудили на 3 года за порнографию в соцсети
В Брянске Советский районный суд за распространение порнографии вынес приговор врачу, который пытается стать женщиной, для чего уже «сменил пол».
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Общество
Синоптики сообщили о влиянии гребня антициклона на погоду в Москве
В первый день календарной зимы в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Футбол
Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»
Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале».
Футбол
Азмун: «Мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова в адрес Дзюбы»
Азмун назвал эту ситуацию неприятной, отметив, что Дзюба наряду с экс-голкипером национальной команды Игорем Акинфеевым и главным тренером Станиславом Черчесовым много сделали для сборной России.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Гаджеты
Глава бренда Honor раскритиковал 108-Мп камеры в смартфонах
Глава бренда Honor уверен, что аппаратная часть камеры с большим числом пикселей вовсе не означает, что она создаст качественные фото и видео, так как аппаратные и программные возможности должны правильно сочетаться.
Происшествия
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Наука
Ученые выяснили, какая пища может вызывать рак у мужчин
Ученые из Университета Макгилла нашли прямую связь между питанием и развитием рака простаты, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Политика
NI: в СССР создали странные автоматы
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Кино
Что не так с «Аббатством Даунтон»: не тот темпоритм, не то королевское семейство, не тот дубляж
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Политика
Путин и Си Цзиньпин откроют газопровод «Сила Сибири» по телемосту
Общество
Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Общество
Астрологи рассказали, как сложится 2020 год для Стрельцов
Работа: Стрельцы в 2020 году могут устать от рутинной работы, им захочется разнообразия.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.