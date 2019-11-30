Хоккей

REGNUMREGNUM«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
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Овечкин оформил хет-трик, Проворов принес победу «Филадельфии» в овертайме. Обзор дня НХЛ

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Защитник «Детройта» Майк Грин полетел за борт вверх тормашками после хита

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Овечкин — первая звезда дня в НХЛ

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«Детройт» — «Вашингтон»: победитель очевиден?

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В Забайкалье после падения автобуса с моста погибли 15 человек

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Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 29 ноября в 15:28
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Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

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РИА Новости 02:49
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Футбол

Определились составы всех групп ЕВРО-2020

Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года.
РИА Новости вчера в 13:33
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Авто

Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck

Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.
Тарантас Ньюс вчера в 08:30
Общество

Le Monde: Россия победила алкоголизм

В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Российская газета 02:51
Политика

Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»

Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Вести.Ru вчера в 18:27
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В Брянске трансгендера осудили на 3 года за порнографию в соцсети

В Брянске Советский районный суд за распространение порнографии вынес приговор врачу, который пытается стать женщиной, для чего уже «сменил пол».
Брянские новости вчера в 12:58
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Общество

Синоптики сообщили о влиянии гребня антициклона на погоду в Москве

В первый день календарной зимы в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 03:42
Футбол

Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»

Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале».
Чемпионат 01:41
Футбол

Азмун: «Мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова в адрес Дзюбы»

Азмун назвал эту ситуацию неприятной, отметив, что Дзюба наряду с экс-голкипером национальной команды Игорем Акинфеевым и главным тренером Станиславом Черчесовым много сделали для сборной России.
ProstoProSport 02:32
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Гаджеты

Глава бренда Honor раскритиковал 108-Мп камеры в смартфонах

Глава бренда Honor уверен, что аппаратная часть камеры с большим числом пикселей вовсе не означает, что она создаст качественные фото и видео, так как аппаратные и программные возможности должны правильно сочетаться.
Astera вчера в 05:30
Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 15:20
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Наука

Ученые выяснили, какая пища может вызывать рак у мужчин

Ученые из Университета Макгилла нашли прямую связь между питанием и развитием рака простаты, сообщает РИА Новости.
Известия Мордовии вчера в 18:35
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Политика

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Кино

Что не так с «Аббатством Даунтон»: не тот темпоритм, не то королевское семейство, не тот дубляж

Tvkinoradio.ru 29 ноября в 08:00
Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Интерфакс 01:47
Политика

Путин и Си Цзиньпин откроют газопровод «Сила Сибири» по телемосту

Политическая Экспертиза 03:31
Общество

Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

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Общество

Астрологи рассказали, как сложится 2020 год для Стрельцов

Работа: Стрельцы в 2020 году могут устать от рутинной работы, им захочется разнообразия.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой

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Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru 29 ноября в 11:00
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