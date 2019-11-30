Хоккей

Lenta.ruLenta.ruОвечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

«Кэпиталс» сумели отыграться только во втором периоде. Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
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Гретц: когда-нибудь Овечкин замедлится, но уже ясно, что не в этом сезоне

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Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

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Овечкин закатил невероятную вечеринку достижений. Одну за одной обгонял легенд мирового хоккея

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Овечкин — первая звезда дня в НХЛ

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«Детройт» — «Вашингтон»: победитель очевиден?

Все про Спорт рувчера в 02:00
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Происшествия

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости вчера в 10:12
Политика

В Госдепе обеспокоены российским законом об иноагентах

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
РИА Новости вчера в 13:30
Авто

Перечислены изменения с 1 декабря для российских автомобилистов

Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в период с декабря по февраль запрещается.
32CARS.ru 28 ноября в 02:42
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Наука

Ученые выяснили, что жирная пища смертельно опасна для мужчин

ТАСС Наука вчера в 15:01
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Армия и оружие

На Украине признали превосходство российских боевых катеров

Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М».
Lenta.ru 00:54
Политика

Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

Известия вчера в 23:50
Политика

Устроившего пьяную езду депутата из Пензы исключили из «Единой России»

Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 14:31
Армия и оружие

Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
REGNUM 29 ноября в 03:44
Политика

МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
РБК 00:20
Футбол

«Фиорентина» уступила «Лечче», потерпев третье поражение подряд

«Фиорентина» потерпела поражение от «Лечче» в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Sport24.ru вчера в 16:49
Культура

В Кремлевском дворце пройдет гала-концерт звезд мирового балета

В программе фрагменты из классических балетов, в которых блистал неподражаемый Марис Лиепа, а также современные постановки, премьеры в исполнении звезд мирового балета.
РИА Новости 01:08
Политика

В США рассказали о самом странном советском оружии

Американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые странные разработки.
Известия вчера в 20:42
Футбол

«Барселона» впервые показала, что происходило в раздевалке после 0:4 от «Ливерпуля» и вылета из Лиги чемпионов

Bookmaker-ratings.ru 29 ноября в 16:32
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости вчера в 18:29
Происшествия

Суд изберёт меру пресечения первому замглавы свердловского СКР

REGNUM 01:52
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит 28 ноября в 01:28
Происшествия

В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей

В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублей. Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
Известия вчера в 21:23
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Происшествия

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

Десять членов мексиканского наркокартеля и четверо полицейских погибли в результате завязавшейся между ними перестрелки.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Актуальные Новости 29 ноября в 04:45
Хоккей

КХЛ дисквалифицировала Свитова, Паре и Петрова

Защитник "Сочи" Алексей Петров дисквалифицирован на один матч за колющий удар клюшкой в матче с казанским "Ак Барсом" (1:0) и подвергнут денежному штрафу.
РИА Новости 01:39
Автоспорт

Льюис Хэмилтон: «„Феррари“ сделала мне первый комплимент за 13 лет»

У шестикратного чемпиона мира и у обоих пилотов «Феррари» в конце следующего года истекают контракты.
Спорт-Экспресс вчера в 16:17
Армия и оружие

Украинский офицер убил солдата из-за нежелания воевать, заявили в ДНР

Командир одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины убил военнослужащего из-за его желания дезертировать из зоны боевых действий в Донбассе, сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на управление народной милиции ДНР.
РИА Новости 01:13
Общество

В 2020 году приступят к гигантской трассе, которая прорежет Брянщину

В 600 миллиардов рублей оценили строительство скоростной автотрассы «Меридиан», которая свяжет Китай и Европу, прорезав при этом Брянскую область.
Брянские новости вчера в 03:29
Политика

Максим Галкин повторно высмеял власть и отказался от участия в выборах

Век вчера в 08:54
Футбол

Автобус с футболистами обстреляли в Нигерии

Вооруженные грабители напали на автобус, в котором ехала футбольная команда из Нигерии «Ифеани Убах».
Телеканал 360° вчера в 11:19
Энергетика

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 29 ноября в 15:28
Происшествия

Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море

Газета.Ru вчера в 23:27
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