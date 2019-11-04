Хоккей
Газета.Ru2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" сыграл дома с "Калгари Флэймз". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу столичной команды. В составе победителей хет-трик оформил Якуб Врана благодаря передачам россиянина Евгения Кузнецова.
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