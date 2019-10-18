Хоккей
Газета.RuПередача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина
"Вашингтон Кэпиталз" победил "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Вашингтона". За победителей шайбу дважды забросил Ти Джей Оши, также голами отметились Михал Кемпны, Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй.
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Vologda-poisk.ruвчера в 06:56
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Sport24.ruвчера в 23:20
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