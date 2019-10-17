Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. К 11-й минуте «Торонто» уже вел со счетом 2:0, одну из шайб забросил российский хоккеист Илья Михеев.

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