Хоккей
Нева Спорт«Вашингтон» обыграл «Торонто» благодаря голу Кузнецова и пасу Овечкина
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. К 11-й минуте «Торонто» уже вел со счетом 2:0, одну из шайб забросил российский хоккеист Илья Михеев.
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«Вашингтон Кэпиталз» – «Торонто Мэйпл Лифс»: прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 19/20
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