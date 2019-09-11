с чего всё началось

Армия и оружие ООН заподозрила коалицию США в военных преступлениях в Сирии ООН заявила, что коалиция во главе с США в Сирии и проправительственные силы республики в ходе войны могли совершать военные преступления, сообщают СМИ со ссылкой на доклад организации.

Армия и оружие Военные РФ и Сирии обнаружили около Дамаска тайную тюрьму боевиков В Восточной Гуте совместными действиями военных России и Сирии была найдена тайная тюрьма боевиков.

Происшествия Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.

Общество Схема выплат больничных и социальных пособий изменится в Кузбассе Как сообщает ФСС, изменения вступят в силу уже 1 января 2020 года.

Политика «Нафтогаз» объяснил требования по контракту на транзит с Россией Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.

Шоу-бизнес Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.

Экономика Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Космос Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Гаджеты Сколько дней нужно работать для покупки нового iPhone Интернет сервис Picodi.com провел исследование, чтобы разобраться, сколько нужно дней работать в разных странах, чтобы позволить себе новое устройство от Apple.

Политика CNN: один из лучших шпионов США работал в правительстве России Соединённые Штаты Америки в 2017 году вывезли из России одного из лучших своих шпионов.

Транспорт В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу.

Происшествия Прокуратура допросила экс-юриста Трампа по делу Trump Organization Сотрудники прокуратуры американского штата Нью-Йорк в августе допросили бывшего юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, отбывающего заключение, по делу компании Trump Organization.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Авто Названы лучшие коммерческие автомобили года в России Организаторы международной выставки COMTRANS-2019, проходившей в первой декаде сентября в Москве, назвали победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Политика Путин встретится с Нетаньяху в Сочи Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Политика CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео вместо уволенного ранее Джона Болтона.

Космос Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект 30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.