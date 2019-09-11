Армия и оружие
ИзвестияВашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35
США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35. Сумма сделки составит $6,5 млрд, сообщает в среду, 11 сентября, Defense News.
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«Продажа F-35 предоставит Польше надежный оборонительный потенциал для сдерживания агрессии в регионе и обеспечения взаимодействия с американскими вооруженными силами», - приводит издание сообщение DSCA.Ридус14:24
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 22:32, Вашингтон
Армия и оружие
ООН заподозрила коалицию США в военных преступлениях в Сирии
ООН заявила, что коалиция во главе с США в Сирии и проправительственные силы республики в ходе войны могли совершать военные преступления, сообщают СМИ со ссылкой на доклад организации.
Взгляд.ру 09:58
Армия и оружие
Военные РФ и Сирии обнаружили около Дамаска тайную тюрьму боевиков
В Восточной Гуте совместными действиями военных России и Сирии была найдена тайная тюрьма боевиков.
РЕН ТВ 22:09
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
Общество
Схема выплат больничных и социальных пособий изменится в Кузбассе
Как сообщает ФСС, изменения вступят в силу уже 1 января 2020 года.
Московский комсомолец Кузбасс 21:59
Политика
«Нафтогаз» объяснил требования по контракту на транзит с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости 18:26
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Футбол
Каррера прилетел в Москву
Газета.Ru 18:02
Происшествия
Бойца MMA Омонова зарезали в Ташкенте
Газета.Ru 12:10
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Экономика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Космос
В США разглядели неспособность России и ЕС высадиться на Марс
Lenta.ru вчера в 21:08
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости вчера в 06:50
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Гаджеты
Сколько дней нужно работать для покупки нового iPhone
Интернет сервис Picodi.com провел исследование, чтобы разобраться, сколько нужно дней работать в разных странах, чтобы позволить себе новое устройство от Apple.
Ferra 06:46
Политика
CNN: один из лучших шпионов США работал в правительстве России
Соединённые Штаты Америки в 2017 году вывезли из России одного из лучших своих шпионов.
News.ru 09 сентября в 11:16
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Наука
Почему с возрастом люди набирают вес, выяснили учёные
ГлавУфа вчера в 04:26
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу.
Вести.Ru 19:03
Происшествия
Прокуратура допросила экс-юриста Трампа по делу Trump Organization
Сотрудники прокуратуры американского штата Нью-Йорк в августе допросили бывшего юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, отбывающего заключение, по делу компании Trump Organization.
REGNUM 22:23
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Авто
Названы лучшие коммерческие автомобили года в России
Организаторы международной выставки COMTRANS-2019, проходившей в первой декаде сентября в Москве, назвали победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».
Автоновости дня 11:15
Наука
Крабы-призраки скрипят кишками в желудке, чтобы напугать врагов
Газета DAILY 12:46
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Политика
Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ТАСС 17:02
Политика
CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета 21:24
Космос
Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект
30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.
Ин-спейс.ру 02:46
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru 09 сентября в 16:01