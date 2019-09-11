с чего всё началось

Общество Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами Еще несколько лет назад пользователи соцсети массово загружали на эту платформу нелегальные копии музыки, фильмов, сериалов и книг.

Происшествия Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.

Политика Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.

Политика Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook.

Происшествия К 70-летней маме главы штаба Навального пришли с обысками Челябинские силовики пришли с обысками в квартиру матери главы штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых.

Шоу-бизнес Стало известно, кого пригласила на свою свадьбу Ксения Собчак На банкете, приуроченном к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, соберётся почти 300 гостей, пишет "Комсомольская правда".

Космос Старт японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара Восьмой старт японского космического грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС был отложен из-за пожара, сообщает американское космическое агентство НАСА.

Футбол УЕФА определился с названием для третьего еврокубкового турнира Стало известно название третьего еврокубкового турнира, который должен стартовать с сезона-2021/22.

Общество Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье» В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.

Политика Нетаньяху отметил важность отношений с Путиным Нетаньяху отметил, что очень ценит свои отношения с Путиным и считает поддержку контактов очень важной составляющей взаимодействия России и Израиля, в частности, именно это позволило избежать нежелательных столкновений во время военных операций в Сирии.

Армия и оружие Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника» Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".

Шоу-бизнес Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Экономика В ЦБ РФ рассказали, как избежать покупки ненужной услуги в банке Россиянам посоветовали быть внимательнее при прочтении договора предлагаемых услуг в банках, вместе с тем не стесняться задавать вопросы и помнить правила финансовой грамотности, заявил член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

Общество Назван средний возраст жителя России По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.

Авто Ford собрал более 1,3 тысячи Ford Mustang и установил мировой рекорд В рамках масштабного мероприятия на испытательном полигоне Ford в бельгийском Ломмеле собралось более 1,3 тыс. "Мустангов" всех поколений.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Авто Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей Самая первая получит V8 объёмом 6,2-литра с отдачей 1000 л.с. Версию Devil уже оснастят гусеницей, а для нее привод будет электрический или гидравлический.