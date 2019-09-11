Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35

США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35. Сумма сделки составит $6,5 млрд, сообщает в среду, 11 сентября, Defense News.
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с чего всё началось
«Продажа F-35 предоставит Польше надежный оборонительный потенциал для сдерживания агрессии в регионе и обеспечения взаимодействия с американскими вооруженными силами», - приводит издание
 сообщение DSCA.
Ридусвчера в 14:24

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США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35

РИА Новостивчера в 12:25

США поставят в Польшу 32 истребителя F-35

RT на русскомвчера в 16:38

США одобрили поставки Польше 32 самолетов F-35

ТАССвчера в 13:01

США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35

РБКвчера в 13:29

США продадут Польше 32 истребителя-бомбардировщика F-35

Московский Комсомолецвчера в 18:27

Польша получит американские истребители

Lenta.ruвчера в 14:39

США продадут Польше 32 истребителя F-35

Газета.Ruвчера в 15:38
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Общество

Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами

Еще несколько лет назад пользователи соцсети массово загружали на эту платформу нелегальные копии музыки, фильмов, сериалов и книг.
Ведомости вчера в 17:24
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Политика

Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G

Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Коммерсантъ вчера в 15:52
Политика

Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома

Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook.
Ведомости вчера в 14:09
Происшествия

На Камчатке автомобиль врезался в автобусную остановку

Российская газета вчера в 23:52
Происшествия

К 70-летней маме главы штаба Навального пришли с обысками

Челябинские силовики пришли с обысками в квартиру матери главы штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых.
Znak.com вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Стало известно, кого пригласила на свою свадьбу Ксения Собчак

На банкете, приуроченном к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, соберётся почти 300 гостей, пишет "Комсомольская правда".
Life.ru вчера в 22:57
Космос

Старт японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара

Восьмой старт японского космического грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС был отложен из-за пожара, сообщает американское космическое агентство НАСА.
Политика Сегодня 10 сентября в 19:44
Культура

Владимир Спиваков отмечает 75-летие

ТАСС вчера в 17:21
Футбол

УЕФА определился с названием для третьего еврокубкового турнира

Стало известно название третьего еврокубкового турнира, который должен стартовать с сезона-2021/22.
Евро-футбол.ру вчера в 12:19
Общество

Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»

В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК вчера в 12:13
Авто

Названы самые доступные китайские автомобили в России

UfaTime.ru вчера в 15:19
Политика

Нетаньяху отметил важность отношений с Путиным

Нетаньяху отметил, что очень ценит свои отношения с Путиным и считает поддержку контактов очень важной составляющей взаимодействия России и Израиля, в частности, именно это позволило избежать нежелательных столкновений во время военных операций в Сирии.
Экономика сегодня вчера в 20:14
Армия и оружие

Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»

Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru вчера в 21:35
Футбол

Мэр Парижа призвала Неймара помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов

Мэр Парижа Анн Идальго надеется, что Неймар поможет «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.
Спорт-Экспресс вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк

Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° вчера в 19:49
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Армия и оружие

Новый российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания

Новейший российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания.
Известия вчера в 22:37
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Экономика

В ЦБ РФ рассказали, как избежать покупки ненужной услуги в банке

Россиянам посоветовали быть внимательнее при прочтении договора предлагаемых услуг в банках, вместе с тем не стесняться задавать вопросы и помнить правила финансовой грамотности, заявил член совета директоров Банка России Михаил Мамута.
ТК Звезда вчера в 23:58
Общество

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Авто

Ford собрал более 1,3 тысячи Ford Mustang и установил мировой рекорд

В рамках масштабного мероприятия на испытательном полигоне Ford в бельгийском Ломмеле собралось более 1,3 тыс. "Мустангов" всех поколений.
Автоновости дня вчера в 06:59
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым

1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Наука

Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом

Газета.Ru вчера в 23:33
Политика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия

Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Авто

Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей

Самая первая получит V8 объёмом 6,2-литра с отдачей 1000 л.с. Версию Devil уже оснастят гусеницей, а для нее привод будет электрический или гидравлический.
Tvoe-avto.com вчера в 16:03
Футбол

Месси может пропустить матч с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Евро-футбол.ру вчера в 12:50
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 10 сентября в 23:01
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