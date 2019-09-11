с чего всё началось

Кино Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».

Политика Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Гаджеты Цены на старые модели iPhone в России резко снизились Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.

Театры Главная роль. Михаил Швыдкой Московский театр мюзикла открывает новый сезон премьерой спектакля "Пари над бездной".

Происшествия Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Технологии Система распознавания лиц позволит оплатить проезд в московском метро Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в столичной подземке. В настоящее время эксперимент проходит без участия пассажиров.

Политика США отложили повышение пошлин на китайские товары США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Политика В США расследуют попытки Трампа «повлиять на украинское правосудие» Как сообщается на сайте комитета по разведке, главы комитетов по международным делам — Элиот Энгель, по разведке — Адам Шифф и по надзору и реформам — Илия Каммингс в совместных письмах в Белый дом и Госдепартамент потребовали предоставить им записи, касающиеся попыток Трампа и Джулиани манипулировать украинской системой правосудия.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Общество Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.

Футбол Стало известно название нового турнира УЕФА Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".

Политика Россия согласовала с Кубой совместные проекты в области промышленности Представители России и Кубы согласовали в среду реализацию совместных программ в ряде отраслей промышленности.

Общество Беглов пообещал увеличить туристический поток в Петербург Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует увеличить поток туристов в город в 1,5 раза.

Футбол Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.

Происшествия Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.

Футбол Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.

Политика Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».

Здоровье Кремлевский врач предупредил о последствиях штрафов для больниц Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что Минздрав планирует предоставить Росздравнадзору возможность взыскания штрафов с больниц за несоответствующий стандартам уровень медобслуживания.

Политика Британский генерал заявил об угрозе нового соперничества с Россией Глава Объединенного командования вооруженных сил Британии Патрик Сандерс заявил, что Россия может возобновить «Большую игру», поэтому необходимо перевести чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) на круглогодичный режим работы.