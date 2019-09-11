с чего всё началось

Политика ЦИК Украины назвала решение о ее роспуске политическим Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением, и в этом случае оно может повлечь ответственность главы государства и парламента.

Театры Главная роль. Михаил Швыдкой Московский театр мюзикла открывает новый сезон премьерой спектакля "Пари над бездной".

Политика Медведев назвал наиболее бедные слои населения К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Авто Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.

Армия и оружие Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Наука Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных Научными сотрудниками из Лондонского института (Великобритания) после проведенного исследования был установлен один из самых крупных видов летающих животных во всей истории нашей планеты.

Политика Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».

Спорт Шахматист Есипенко не ожидал, что выйдет во второй круг Кубка мира Российский шахматист Андрей Есипенко заявил, что не ожидал выйти во второй круг Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

Политика Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.

Хоккей «Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко.

Происшествия Суд признал виновной китаянку, проникшую в имение Трампа во Флориде Суд присяжных признал китаянку Чжан Юцьзин виновной по обвинениям в проникновении на территорию имения президента США Дональда Трампа и даче ложных показаний, передает телеканал WPTV.

Футбол Черышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино Вместо Марселино на пост главного тренера «Валенсии» был назначен Альберт Селадес.

Гаджеты Анонс новых продуктов Apple демонстрирует значимую смену стратегии Презентация новой 11-й линейки смартфонов Apple iPhone не принесла каких-то неожиданных сюрпризов: немного улучшился процессор, добавились камеры, дизайн остался прежним.

Транспорт РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.

Политика Amnesty International в России оказалась в «неприятной ситуации» Российское отделение Amnesty International осталось без «старого» сайта из-за хакерской атаки, сообщил пресс-секретарь Александр Артемьев.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Космос В России соберут робота для открытого космоса В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).

Здоровье Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака По данным австралийских исследователей, до 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием.

Политика Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.