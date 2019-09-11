Армия и оружие
ИзвестияВашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35
США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35. Сумма сделки составит $6,5 млрд, сообщает в среду, 11 сентября, Defense News.
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с чего всё началось
«Продажа F-35 предоставит Польше надежный оборонительный потенциал для сдерживания агрессии в регионе и обеспечения взаимодействия с американскими вооруженными силами», - приводит издание сообщение DSCA.Ридус14:24
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 19:28, Вашингтон
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Политика
ЦИК Украины назвала решение о ее роспуске политическим
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением, и в этом случае оно может повлечь ответственность главы государства и парламента.
ТАСС 16:25
Театры
Главная роль. Михаил Швыдкой
Московский театр мюзикла открывает новый сезон премьерой спектакля "Пари над бездной".
Россия – Культура 06:31
Политика
Медведев назвал наиболее бедные слои населения
К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Rambler News Service 06:13
Происшествия
В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским
Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости 17:28
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия 18:34
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Авто
Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid
Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.
Автоновости дня 09:52
Футбол
Анчелотти недоволен состоянием домашнего стадиона «Наполи»
Спорт-Экспресс 15:23
Армия и оружие
Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости
Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.
RT на русском 18:43
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Наука
Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных
Научными сотрудниками из Лондонского института (Великобритания) после проведенного исследования был установлен один из самых крупных видов летающих животных во всей истории нашей планеты.
Evo-rus.com вчера в 09:14
Происшествия
Бойца MMA Омонова зарезали в Ташкенте
Газета.Ru 12:10
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Спорт
Шахматист Есипенко не ожидал, что выйдет во второй круг Кубка мира
Российский шахматист Андрей Есипенко заявил, что не ожидал выйти во второй круг Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.
ТАСС 15:20
Политика
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.
РИА Новости 05:50
Хоккей
«Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма
Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко.
Чемпионат 14:29
Происшествия
Суд признал виновной китаянку, проникшую в имение Трампа во Флориде
Суд присяжных признал китаянку Чжан Юцьзин виновной по обвинениям в проникновении на территорию имения президента США Дональда Трампа и даче ложных показаний, передает телеканал WPTV.
REGNUM 18:14
Футбол
Черышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино
Вместо Марселино на пост главного тренера «Валенсии» был назначен Альберт Селадес.
Бомбардир.ру 15:18
Гаджеты
Анонс новых продуктов Apple демонстрирует значимую смену стратегии
Презентация новой 11-й линейки смартфонов Apple iPhone не принесла каких-то неожиданных сюрпризов: немного улучшился процессор, добавились камеры, дизайн остался прежним.
Вести.Финанс 16:06
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Политика
Amnesty International в России оказалась в «неприятной ситуации»
Российское отделение Amnesty International осталось без «старого» сайта из-за хакерской атаки, сообщил пресс-секретарь Александр Артемьев.
Взгляд.ру 18:56
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Космос
В России соберут робота для открытого космоса
В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда 18:33
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
По данным австралийских исследователей, до 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием.
Российская газета 00:10
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Кино
Видео с превращением Анджелины Джоли в Малефисенту появилось в Сети
Студия Disney опубликовала в Instagram видеозапись, на которой показано превращение голливудской актрисы Анджелины Джоли в волшебницу Малефисенту, роль которой она исполняет в кинофильме.
Народные новости 18:13