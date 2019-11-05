Хоккей

REGNUMREGNUM«Вашингтон» переиграл «Вегас» с двумя очками Кузнецова

Вашингтон Кэпиталз
Вегас Голден Найтс
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Евгений Кузнецов
0:58
Том Уилсон
5:53
8:57
Макс Пачиоретти
Йонас Зигенталер
35:32
37:27
Рейли Смит
Никлас Бэкстрем
51:30
Никлас Бэкстрем
59:14
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Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл хоккеистов "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра прошла на льду вашингтонской "Кэпитал Уан-Арены" и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
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