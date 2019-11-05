Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл хоккеистов "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра прошла на льду вашингтонской "Кэпитал Уан-Арены" и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

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Политика Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.

Политика Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Политика Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.

Происшествия Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.

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