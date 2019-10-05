Хоккей
Советский спорт«Вашингтон» победил «Айлендерс» в дебютном матче Самсонова
Вашингтон одержал вторую победу в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв в гостях Айлендерс (2:1). Этот матч стал дебютным в лиге для российского голкипера столичных Ильи Самсонова. Воспитанник Магнитки отразил 25 из 26 бросков и был признан второй звездой игры.
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Самсонова измазали пеной для бритья после дебютного матча за «Вашингтон» (видео)
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