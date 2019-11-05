Хоккей

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов набрал два очка

Вашингтон Кэпиталз
Вегас Голден Найтс
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Евгений Кузнецов
0:58
Том Уилсон
5:53
8:57
Макс Пачиоретти
Йонас Зигенталер
35:32
37:27
Рейли Смит
Никлас Бэкстрем
51:30
Никлас Бэкстрем
59:14
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«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 5:2. Дубль оформил Никлас Бэкстрем. 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов. На его счету 5 бросков в створ за 19.08 на льду.
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