Хоккей
Спорт-Экспресс«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов набрал два очка
Вашингтон Кэпиталз—
Вегас Голден Найтс
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Евгений Кузнецов
|0:58
Том Уилсон
|5:53
|8:57
Макс Пачиоретти
Йонас Зигенталер
|35:32
|37:27
Рейли Смит
Никлас Бэкстрем
|51:30
Никлас Бэкстрем
|59:14
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«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 5:2. Дубль оформил Никлас Бэкстрем. 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов. На его счету 5 бросков в створ за 19.08 на льду.
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