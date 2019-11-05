Хоккей
Чемпионат«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов признан первой звездой матча
Российский нападающий Евгений Кузнецов набрал 2 очка, забросив шайбу и ассистировав Бэкстрёму в четвёртой результативной атаке «капиталистов». Он был признан первой звездой матча.
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Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 08 ноября в 09:40
Общество
Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве
"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Газета.Ru 04:24
Происшествия
СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
РИА Новости вчера в 10:58
Армия и оружие
Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.
РИА Новости 04:33
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ProstoProSport вчера в 15:51
Общество
Якубович прокомментировал информацию о своей операции
Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с RT прокомментировал сообщение о своей операции.
RT на русском 03:51
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 08 ноября в 12:48
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:06
Единоборства
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
Армия и оружие
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском
Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
ТАСС 03:08
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 08 ноября в 10:59
Происшествия
В Анапе три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека погибли, еще один пострадал при пожаре в частном жилом доме в Анапе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:42
Авто
В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей
В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 01:37
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Общество
Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов
Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми.
Коммерсантъ 04:28
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент.
ТАСС вчера в 19:00
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 08 ноября в 10:17
Экономика
Съемное жилье в России продолжает дорожать
Съемное жилье в России продолжает дорожать.
Эхо Москвы 03:30
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Ведомости 08 ноября в 11:17
Политика
Девять российских бизнесменов попали в британский доклад об угрозе России
Секретный доклад о незаконном вмешательстве России в политику Великобритании упоминает девять российских бизнесменов, спонсирующих Консервативную партию страны.
Lenta.ru 04:41
Шоу-бизнес
Разин рассказал об улучшении самочувствия Заворотнюк
Разин заявил, что самые страшные прогнозы не сбываются. Он также отметил, что актрисе становится лучше.
Газета.Ru вчера в 19:25
Политика
Трамп анонсировал публикацию стенограммы второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп объявил, что Белый дом во вторник, 12 ноября, может обнародовать стенограмму второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ вчера в 13:27
Экономика
Кабмин утвердил изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Фото: ТАСС Правительство России утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты многодетным семьям.
РЕН ТВ вчера в 03:07
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42