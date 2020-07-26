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Российская газета
Российская газета

Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".В источнике
С чего всё началось
Соединенные Штаты усиливают давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом 25 июля сообщает немецкая газета Die Welt
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Известия23:18
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Die Welt: США усилили давление на подрядчиков «Северного потока-2»

Коммерсантъ23:37
Евразия Daily

Давление Запада на Россию: «Цхинвал может и сам нейтрализовать угрозы»

Евразия Dailyвчера в 11:35
URA.Ru

США начали давить на партнеров России в Европе

URA.Ru23:18
РБК

Die Welt узнала о давлении США на европейских подрядчиков Nord Stream 2

РБК22:09
Взгляд.ру

США усилили давление на подрядчиков строительства «Северного потока – 2»

Взгляд.ру20:07
ТАСС

Welt: США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока - 2»

ТАСС19:46
РИА Новости

Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам «Северного потока — 2»

РИА Новости23:32
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Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС21:48
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Сентябрьское обострение: решится ли Путин на широкомасштабное наступление на Украину (Европейська правда, Украина) (Європейська правда)

Общество, наблюдающее за ситуацией, видит, что Москва начинает действия, которые являются началом подготовки к очередной аннексии, или элементом запугивания Украины.
ИноСМИвчера в 07:21
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РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны — ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", — говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
РИА Новостивчера в 20:37
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Затраты на систему «Экспресс-РВ» составят 77 млрд рублей

Затраты на создание и развертывание системы спутниковой связи с использованием космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах типа «Молния» «Экспресс-РВ» по предварительным оценкам составят примерно 77 млрд рублей.
Радиочастотный спектр23 июля в 07:51
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