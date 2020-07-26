Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Смотрите также
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Мурашко сообщил об ослаблении эпидемии коронавируса в Москве
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Как Выборгский завод начал строительство пограничного корабля «Пурга»
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Песков ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса
«Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России
В КНДР выявлен первый человек с симптомами коронавируса
Психиатр посоветовал мужчинам плакать
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".В источнике
С чего всё началось
Соединенные Штаты усиливают давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом 25 июля сообщает немецкая газета Die Welt
.
Подробнее о событии