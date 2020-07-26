Политика

Российская газетаРоссийская газетаВашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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с чего всё началось
Соединенные Штаты усиливают давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом 25 июля сообщает немецкая газета Die Welt
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Известиявчера в 23:18

Подробнее о событии

СМИ узнали о давлении США на подрядчиков «Северного потока — 2» в Европе

Телеканал 360°03:13

США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока — 2»

РЕН ТВвчера в 20:21

Die Welt узнала о давлении США на европейских подрядчиков Nord Stream 2

РБКвчера в 22:09

Стало известно о давлении США на европейских подрядчиков «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 21:11

Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 23:32

США усилили давление на подрядчиков строительства «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 20:07

Welt: США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 19:46
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
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Два российских бойца одержали победы на турнире UFC Fight Island 3

Lenta.ru 02:31
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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Политика

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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, прибыл в Кронштадт на торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ).
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

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Дегтярева удивила информация о покупке Хабаровском газа за доллары

Виро губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями Советской Гавани заявил, что был сильно удивлен информацией о том, что регион закупает за доллары газ, который американская компания Exxon Neftegas добывает на Сахалине.
РИА Новости 02:48
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Происшествия

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Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым.
Газета.Ru вчера в 05:50
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
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Здоровье

Ученый рассказал, почему стоит употреблять меньше соли

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Здоровье

Названы продукты, которые могут повысить риск внезапного инфаркта

Чтобы сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы надолго, рекомендуется есть продукты с витамином D – яйца, жирную рыбу, сыр, сливочное масло.
Evo-rus.com 02:39
Политика

Антироссийская истерия президента Вучича продолжается

Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
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Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
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Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
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Единоборства

Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова

«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru вчера в 09:26
Общество

Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса

Молодые семьи, которые участвуют в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса.
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Общество

В Саратовской области за сутки выявлено 97 случаев коронавируса

С начала пандемии число заболевших COVID-19 в Саратовской области составляет уже 8920 человек. Выздоровели 5250 человек, за сутки — 30.
Саратов.Экспресс 02:39
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Политика

МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
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Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покидает свой пост и переходит в «Ахмат», сообщается на сайте самарской команды 25 июля.
Известия вчера в 18:32
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Футбол

Ловчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в московский клуб, о чем сообщали СМИ.
Матч ТВ вчера в 21:52
Здоровье

В регионе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы

В районе Улиастай провинции Завхан на западе Монголии власти ввели бессрочный карантин после того, как у одного из местных жителей заподозрили бубонную чуму.
Lenta.ru 02:30
Армия и оружие

В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
Российская газета вчера в 14:53
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
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Происшествия

Подозреваемый признался в поджоге собора Нанта

Выходец из Руанды, который ранее был задержан по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, признался в поджоге, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру.
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Авто

Компания Skoda обновила три модели в России

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Космос

Астрофизики создали самую большую 3D-карту Вселенной

Ученые составили и опубликовали самую большую трехмерную карту Вселенной, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на ТАСС.
TV BRICS вчера в 06:48
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Космос

SpaceX совершит новую попытку запуска на орбиту спутников Starlink

ТК Звезда вчера в 17:04
Общество

Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР

RT на русском вчера в 19:05
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Общество

В ПФР сообщили об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля

Определенная категория российских пенсионеров может претендовать на денежную доплату в размере 2 843 рублей.
iReactor вчера в 12:54
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Футбол

Эксперт считает, что «Зенит» выиграл Кубок из-за судейской ошибки

Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что пенальти, который решил судьбу матча финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», был назначен ошибочно.
Свободная Пресса вчера в 12:44
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Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ 24 июля в 11:03
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Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
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