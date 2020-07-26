с чего всё началось

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 69

Общество Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с автомобилистами, протестующими в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. 74

Единоборства Рамос пригласил Макгрегора на тренировку «Реала» Защитник «Реала» Серхио Рамос пригласил на тренировку мадридской команды ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Экономика Украине предрекли пандемическое вымирание экономики Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред». 2

Единоборства Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).

Игры Разработчики ремейка Mafia: «Миссия с гонкой будет сложной» Президент студии Hangar 13 Хейден Блэкмен рассказал, сохранится ли сложность миссии с гонкой в Mafia: Definitive Edition.

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 25

Авто Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet Корейский концерн Kia обнародовал первые изображения нового субкомпактного вседорожника Kia Sonet в серийном исполнении. 33

Политика ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября Как пояснила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе РФ. 971

Происшествия Мигрант признался в поджоге собора XV века во Франции Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press. 62