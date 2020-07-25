Политика
Российская газетаВашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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Власти Соединенных Штатов усилили давление на европейских подрядчиков строительства газопровода «Северный поток - 2», а также угрожают им последствиями в случае продолжения сотрудничества с данным проектом, сообщает Die Welt со ссылкой на источники.Аргументы и Фактывчера в 23:28
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Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter
iReactor вчера в 21:11
Происшествия
Рейс Москва — Улан-Удэ сел в Иркутске из-за курильщика на борту
Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира.
НТВ 01:20
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Авто
Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Дебютировал новый премиальный внедорожник Wey Tank 300 от компании Great Wall.
Новые автомобили 00:37
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке
Во Владивостоке прошел парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота России.
РБК вчера в 22:37
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Наука
В Бийске разработали уникальный анальгетик
Ольга Бартошевич, менеджер аптечной сети Но прежде, чем новое лекарство попадёт в аптеки, учёным нужно провести еще клинические испытания с экспериментальной группой людей.
Вести Алтай вчера в 23:15
Гаджеты
Xiaomi вскоре представит устройство Mi Ebook Reader для чтения книг
На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация об очередной новинке Xiaomi — устройстве Mi Ebook Reader для чтения электронных книг.
3DNews 01:31
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 25
RT на русском 00:37
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело 24 июля в 08:07
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Армия и оружие
В Британии заявили о важности пересмотра обороны из-за угрозы России
Великобритания повысит свои возможности противостояния угрозам, которые исходят в космосе от России и Китая, говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса в газете The Telegraph.
РБК 01:11
Общество
В Кузбассе выявили 68 новых носителей коронавируса
REGNUM 24 июля в 00:42
Экономика
Повышенные пенсии и пособия начнут выплачивать россиянам с 1 августа
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Общество
Шотландский ученый назвал продукты для сохранения молодости кожи
«Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество растительных элементов, которые уравновешивают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения», — сказал Ауйла.
РБК 00:21
Футбол
Радимов раскритиковал возможное назначение Талалаева в «Ахмат»
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России, главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов подверг критике возможное назначение Андрея Талалаева главным тренером грозненского «Ахмата».
Спорт день за днем вчера в 16:49
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ вчера в 06:18
Армия и оружие
База ВВС США на Аляске усилилась двумя F-35A для контроля над Арктикой
До 2022 года на Аляску ВВС США планируют перебросить еще 54 самолета F-35A.
ИА Красная Весна вчера в 14:42
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv вчера в 05:31
Наука
Ученые поняли, почему при COVID-19 пропадает обоняние
Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает обоняние.
Газета.Ru вчера в 10:48
Здоровье
На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой
В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 00:32
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru 23 июля в 17:28
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Армия и оружие
Более 10 военных кораблей США отправились на учения в Средиземное море
Атомный авианосец ВМФ США USS Dwight D. Eisenhower и еще 12 американских кораблей будут задействованы в совместных учениях с ВВС Греции в Средиземном море.
Политическая Экспертиза вчера в 05:41
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27