Политика

Российская газетаРоссийская газетаВашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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с чего всё началось
Власти Соединенных Штатов усилили давление на европейских подрядчиков строительства газопровода «Северный поток - 2», а также угрожают им последствиями в случае продолжения сотрудничества с данным проектом, сообщает Die Welt
 со ссылкой на источники.
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