с чего всё началось

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 9,6K

Наука В Бийске разработали уникальный анальгетик Ольга Бартошевич, менеджер аптечной сети Но прежде, чем новое лекарство попадёт в аптеки, учёным нужно провести еще клинические испытания с экспериментальной группой людей.

Гаджеты Xiaomi вскоре представит устройство Mi Ebook Reader для чтения книг На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация об очередной новинке Xiaomi — устройстве Mi Ebook Reader для чтения электронных книг.

Общество В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting. 1,2K

Армия и оружие Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA. 23

Армия и оружие В Британии заявили о важности пересмотра обороны из-за угрозы России Великобритания повысит свои возможности противостояния угрозам, которые исходят в космосе от России и Китая, говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса в газете The Telegraph. 24

Общество Шотландский ученый назвал продукты для сохранения молодости кожи «Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество растительных элементов, которые уравновешивают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения», — сказал Ауйла. 2

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Здоровье На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

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