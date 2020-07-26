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Российская газета
Российская газета

Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".В источнике
С чего всё началось
Соединенные Штаты усиливают давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом 25 июля сообщает немецкая газета Die Welt
.
Известия23:18
Подробнее о событии
Телеканал 360°

СМИ узнали о давлении США на подрядчиков «Северного потока — 2» в Европе

Телеканал 360°03:13
РИА Новости

Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам «Северного потока — 2»

РИА Новости23:32
Взгляд.ру

США усилили давление на подрядчиков строительства «Северного потока – 2»

Взгляд.ру20:07
Lenta.ru

Стало известно о давлении США на европейских подрядчиков «Северного потока-2»

Lenta.ru21:11
РЕН ТВ

США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока — 2»

РЕН ТВ20:21
РБК

Die Welt узнала о давлении США на европейских подрядчиков Nord Stream 2

РБК22:09
ТАСС

Welt: США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока - 2»

ТАСС19:46

Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Сегодня Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обсудил с ним вопросы строительства нескольких спортивных объектов, к которым проявил большую заинтересованность покойный отец чемпиона, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.
Нурвчера в 15:47
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«Может, Малком и подставился. Но защитник сыграл бездумно!» Орлов — о пенальти в ворота «Химок»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что арбитр Владимир Москалев верно назначил пенальти в ворота «Химок» в финале Кубка России против «Зенита».
Спорт-Экспресс07:37

МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новостивчера в 12:44
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