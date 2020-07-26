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Российская газета
Российская газета

Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".В источнике
С чего всё началось
Соединенные Штаты усиливают давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом 25 июля сообщает немецкая газета Die Welt
.
Известия23:18
Подробнее о событии
Телеканал 360°

СМИ узнали о давлении США на подрядчиков «Северного потока — 2» в Европе

Телеканал 360°03:13
РИА Новости

Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам «Северного потока — 2»

РИА Новости23:32
Взгляд.ру

США усилили давление на подрядчиков строительства «Северного потока – 2»

Взгляд.ру20:07
Lenta.ru

Стало известно о давлении США на европейских подрядчиков «Северного потока-2»

Lenta.ru21:11
РЕН ТВ

США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока — 2»

РЕН ТВ20:21
РБК

Die Welt узнала о давлении США на европейских подрядчиков Nord Stream 2

РБК22:09
ТАСС

Welt: США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока - 2»

ТАСС19:46
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Антироссийская истерия президента Вучича продолжается

Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUMвчера в 12:36
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В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ruвчера в 11:37
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости21:48
2,9K
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В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru24 июля в 15:40
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За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 140 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 140 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 105 пациентов, скончались еще четыре носителя COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:09
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Анастасия Решетова намекнула на проблемы в отношениях с мужем

На вопрос подписчиков, все ли хорошо в отношениях Тимати и Решетовой, звездная теща ответила: "У меня нет привычки влезать в личную жизнь своих сыновей, я только наблюдатель и помощник, если меня об этом просят".
Paparazzi.ru07:59
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Дегтярев предложил создать народный совет для консультаций с жителями

Народный совет для консультации с жителями по основным вопросам и проблемам региона предложил создать врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, 26 июля об этом он заявил на встрече с жителями Ванинского района, передает пресс-службе регионального правительства.
ИА Красная Весна08:22
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