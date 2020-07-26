Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
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Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".В источнике
С чего всё началось
Соединенные Штаты усиливают давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом 25 июля сообщает немецкая газета Die Welt
.
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