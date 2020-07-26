Анастасия Решетова намекнула на проблемы в отношениях с мужем

На вопрос подписчиков, все ли хорошо в отношениях Тимати и Решетовой, звездная теща ответила: "У меня нет привычки влезать в личную жизнь своих сыновей, я только наблюдатель и помощник, если меня об этом просят".