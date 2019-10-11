Хоккей
Sport24.ruДубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В составе проигравших дубль оформил Александр Овечкин.
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