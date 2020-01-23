Общество

ТАССТАССAP: власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам

Администрация президента США Дональда Трампа намерена с 24 января ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP). Его журналисты ознакомились с документами, которые были распространены среди сотрудников Госдепартамента.
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