Общество

РБКРБКВашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

По данным американского Центра миграционных исследований, каждый год в США рожают более 30 тыс. женщин, которые приезжают в страну по туристическим визам, указывала Washington Post. Существуют также компании, которые организуют подобные туры, в том числе из России.
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Вашингтон ужесточил правила выдачи виз для женщин, которые хотят рожать в США

Эхо Москвы21:08

США ужесточают выдачу виз беременным женщинам

Газета.Ru16:01

Беременным станет сложнее получить американскую визу

Мир новостей21 января в 03:28

Вашингтон ввел новые правила получения виз для женщин, желающих рожать в США

Интерфакс10:49

Многим женщинам откажут в американской визе

АиФ Владивосток21 января в 05:25

Госдеп подтвердил, что с 24 января ужесточает правила выдачи виз беременным

ТАСС15:37

Власти США решили покончить с «родильным туризмом»

Замана21 января в 02:49
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:52, Ашберн
Общество

Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

В ведомстве подтвердили существование предварительного списка ресурсов с бесплатным доступом, подчеркнув, что он будет дополняться.
РИА Новости 20:18
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Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ

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На открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда президент Израиля Реувен Ривлин рассказал о бывшей соседке президента России Владимира Путина, о которой последний уже рассказывал ранее, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Профиль вчера в 11:28
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Ученые описали зарождение планет у красных карликов

Специалисты из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) построили компьютерную модель формирования планет в системах красных карликов.
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В пятиэтажке на Урале произошел хлопок газа

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Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru 07:21
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Специалисты Роспотребнадзора выявили четверых человек из Приморского края с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, которая распространяется в КНР, сообщает DEITA.
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Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
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В городе Сяньнин в Китае официально приостановлена работа общественного транспорта из-за угрозы коронавируса нового типа 2019-nCoV.
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В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
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Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы он смог победить на выборах главы государства в 2020 году.
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Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

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Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику

Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
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