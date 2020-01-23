Общество
РБКВашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США
По данным американского Центра миграционных исследований, каждый год в США рожают более 30 тыс. женщин, которые приезжают в страну по туристическим визам, указывала Washington Post. Существуют также компании, которые организуют подобные туры, в том числе из России.
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Общество
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
В ведомстве подтвердили существование предварительного списка ресурсов с бесплатным доступом, подчеркнув, что он будет дополняться.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Общество
Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ
Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.
Политика
Песков разъяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
На открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда президент Израиля Реувен Ривлин рассказал о бывшей соседке президента России Владимира Путина, о которой последний уже рассказывал ранее, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Актриса приняла участие в концерте, посвящённом Владимиру Высоцкому. На сцене Гусева появилась в колготках в сеточку, без юбки.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Космос
Ученые описали зарождение планет у красных карликов
Специалисты из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) построили компьютерную модель формирования планет в системах красных карликов.
Общество
Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России
То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом", — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.
Политика
Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его "вурдалаком" после того, как он озвучил лозунг "Слава Украине!" в Давосе.
Армия и оружие
Замкомандира полка МВД ДНР Алексей Кривуля был убит в Донецке
Заместитель командира полка специального назначения внутренних войск Донецкой Народной Республики Алексей Кривуля, известный под позывным Грин, был убит в Донецке в минувший понедельник, 20 января.
Политика
В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран
В ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о саммите с лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза.
Здоровье
Признаки вируса из Китая нашли у четверых приморцев
Специалисты Роспотребнадзора выявили четверых человек из Приморского края с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, которая распространяется в КНР, сообщает DEITA.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Единоборства
Арест Емельяненко не повлияет на бой с Исмаиловым
Арест российского бойца MMA Александра Емельяненко в Анапе не сможет нарушить планы по проведению предстоящего боя с Магомедом Исмаиловым.
Общество
В Китае закрыли еще один город из-за коронавируса
В городе Сяньнин в Китае официально приостановлена работа общественного транспорта из-за угрозы коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Политика
Сорос подозревает Facebook в сговоре с Трампом
Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы он смог победить на выборах главы государства в 2020 году.
Хоккей
Вратарь НХЛ поздравил Овечкина с забитым голом в его собственные ворота
16 января 2006 года еще совсем молодой Ови забросил одну из самых запоминающихся шайб в истории хоккея в ворота тогда еще «Финикс Койотис», которые защищал в то время Буше.
Футбол
Кубок Англии. «Уотфорд» проиграл «Транмер Роверс»
В переигровках 3-го раунда Кубка Англии "Тоттенхэм" победил "Мидлсбро" (2:1).
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
Армия и оружие
Украинские БТР-4 получили корпуса с трещинами
Первая партия корпусов для бронетранспортеров БТР-4, поступивших в этом году в Харьковское конструкторское бюро машиностроения оказалась полностью бракованной.
Политика
Главой ФМБА назначена Вероника Скворцова
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Политика
Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику
Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.