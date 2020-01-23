По данным американского Центра миграционных исследований, каждый год в США рожают более 30 тыс. женщин, которые приезжают в страну по туристическим визам, указывала Washington Post. Существуют также компании, которые организуют подобные туры, в том числе из России.

Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

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