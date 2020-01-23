Общество

РБКРБКВашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
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США ужесточают выдачу виз беременным женщинам

Газета.Ruвчера в 16:01

В Госдепе разъяснили новые правила выдачи виз для рожениц из других стран

РБКвчера в 19:06

Госдеп подтвердил, что США ужесточают правила выдачи виз беременным

Комсомольская правдавчера в 18:59

Вашингтон ужесточил правила выдачи виз для женщин, которые хотят рожать в США

Эхо Москвывчера в 21:08

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РИА Новостивчера в 15:56

Госдеп подтвердил, что с 24 января ужесточает правила выдачи виз беременным

ТАССвчера в 15:37

Вашингтон ввел новые правила получения виз для женщин, желающих рожать в США

Интерфаксвчера в 10:49
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Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
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Apple выпустит бюджетный iPhone

Bloomberg, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщил, что в феврале начнётся сборка нового бюджетного iPhone.
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Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай

«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении.
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Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России

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Теннисистка Возняцки эмоционально завершила карьеру

Датская теннисистка Каролина Возняцки покинула Открытый чемпионат Австралии - Australian Open.
Газета.Ru 00:16
Политика

Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику

Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
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Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
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ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM вчера в 19:07
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«Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов за новые махинации

«Манчестер Сити» может быть исключён из Лиги чемпионов за новые нарушения финансового фэйр-плэй.
Metaratings вчера в 09:33
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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Агентство Москва вчера в 23:53
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Российский подросток внезапно упал на пол и умер без видимых причин

В городе Балашове Саратовской области 16-летний подросток внезапно упал на пол и умер.
Lenta.ru 00:50
Интернет

Назван самый распространенный вирус для пользователей Mac

Почти треть атак (29%) на всех владельцев macOS с января по ноябрь 2019 года происходила с использованием именно этого зловреда.
ГЛАС.RU вчера в 13:19
Общество

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

В США двух граждан России приговорили к 12 тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Газета.Ru 00:44
Общество

Самым популярным в России фруктом стал банан

REGNUM 00:38
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Политика

В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Газета.Ru вчера в 15:18
Армия и оружие

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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Армия и оружие

Украинские БТР-4 получили корпуса с трещинами

Первая партия корпусов для бронетранспортеров БТР-4, поступивших в этом году в Харьковское конструкторское бюро машиностроения оказалась полностью бракованной.
ANNA-News вчера в 09:26
Политика

Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле.
Газета.Ru вчера в 13:53
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Общество

Комик Долгополов уехал из России после проверки полиции

Российский юморист Александр Долгополов покинул территорию страны из-за проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов после его выступления, в котором комик, предположительно, оскорбил чувства верующих.
News.ru вчера в 02:25
Происшествия

Летевший в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

По предварительным данным, утром 24 января самолет Airbus А-320 вылетел из Кольцово в Ереван, но во время набора высоты у лайнера сработал датчик неисправности шасси.
РБК 00:48
Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
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В мессенджер WhatsApp добавлена популярная темная тема

По данным сетевого источника, в WhatsApp добавлена любимая многими темная тема.
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Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 22 января в 16:52
Происшествия

В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка

Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
ТАСС вчера в 07:53
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«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ

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Украина на 10 лет передаст управление железными дорогами Германии

На Международном экономическом форуме в Давосе украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что предприятие "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") может быть передано на 10 лет в управление крупному немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn.
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Политика

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Ведомости вчера в 18:19
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

Московский Комсомолец вчера в 06:33
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