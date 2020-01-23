Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».

Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

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