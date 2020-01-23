Общество
РБКВашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США
Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
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Госдеп подтвердил, что США ужесточают правила выдачи виз беременным
Комсомольская правдавчера в 18:59
Вашингтон ужесточил правила выдачи виз для женщин, которые хотят рожать в США
Эхо Москвывчера в 21:08
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Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
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Bloomberg, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщил, что в феврале начнётся сборка нового бюджетного iPhone.
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«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении.
Экономика
Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
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Датская теннисистка Каролина Возняцки покинула Открытый чемпионат Австралии - Australian Open.
Политика
Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику
Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
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ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Футбол
«Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов за новые махинации
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В городе Балашове Саратовской области 16-летний подросток внезапно упал на пол и умер.
Интернет
Назван самый распространенный вирус для пользователей Mac
Почти треть атак (29%) на всех владельцев macOS с января по ноябрь 2019 года происходила с использованием именно этого зловреда.
Общество
В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество
В США двух граждан России приговорили к 12 тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Политика
В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза
Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Армия и оружие
Украинские БТР-4 получили корпуса с трещинами
Первая партия корпусов для бронетранспортеров БТР-4, поступивших в этом году в Харьковское конструкторское бюро машиностроения оказалась полностью бракованной.
Политика
Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Общество
Комик Долгополов уехал из России после проверки полиции
Российский юморист Александр Долгополов покинул территорию страны из-за проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов после его выступления, в котором комик, предположительно, оскорбил чувства верующих.
Происшествия
Летевший в Ереван самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
По предварительным данным, утром 24 января самолет Airbus А-320 вылетел из Кольцово в Ереван, но во время набора высоты у лайнера сработал датчик неисправности шасси.
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Технологии
В мессенджер WhatsApp добавлена популярная темная тема
По данным сетевого источника, в WhatsApp добавлена любимая многими темная тема.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Происшествия
В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка
Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ
Политика
Украина на 10 лет передаст управление железными дорогами Германии
На Международном экономическом форуме в Давосе украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что предприятие "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") может быть передано на 10 лет в управление крупному немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Политика