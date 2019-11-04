Политика
РосбалтВашингтон ввел новые санкции против Ирана
Меры введены в отношении девяти иранских граждан, в том числе сына аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи. Отдельно под санкции попал генштаб вооруженных сил Ирана. 1 ноября сообщалось, что США расширили санкционные списки, связанные с Ираном.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:38, Ашберн
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
Интернет
Facebook обновила логотип компании
По словам представителей Facebook, логотип компании нередко путают со значком социальной сети.
Народные новости 22:04
Шоу-бизнес
В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена
Получив новую версию обвинения, адвокаты Хидирнеби Казуева Исрафил Гададов и Сергей Загиров вновь внесли в протокол ознакомления с материалами уголовного дела список свидетелей, которых защита намерена вызвать в суд,— Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина.
Коммерсантъ 13:25
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Здоровье
Выяснено, сколько нужно двигаться, чтобы замедлить процессы старения
Доступное медицинское средство против старения мозга озвучили эксперты, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:55
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани 02 ноября в 03:48
Происшествия
В Абакане насмерть сбили десятиклассницу
Вчера, 4 ноября, около шести часов вечера в Абакане на 411-ом км автодороги Р-257 «Енисей» (район квартала Молодежный) водитель автомобиля «Infinity FX35», женщина 1978 года рождения, сбила десятиклассницу.
Среда24 22:12
Гаджеты
Redmi K30 обещает стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 5G
Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G.
Профиль вчера в 04:09
Общество
Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси
Представительница Саратовской области Бокова руководит временной комиссией при Совете Федерации, которая работает над концепцией регулирования такси в России, сказано в письме Старовойтова.
Ведомости 15:53
Общество
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.
Коммерсантъ 17:29
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Игры
Компания Blizzard продемонстрировала трейлер геймплея Diablo IV
На фестивале BlizzCon 2019 компания Blizzard Entertainment представила трейлер геймплея Diablo IV.
ИнфоСМИ 13:05
Политика
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Футбол
Маленький сын пытался забрать Соболева с интервью. Видео
Спорт-Экспресс 16:47
Происшествия
В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Московский Комсомолец 16:55
Политика
Fyens Stiftestidende (Дания): жалобы могут задержать «Северный поток — 2» на долгие годы (Fyens Stiftestidende)
В среду 30 октября разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток — 2» в датских водах вызвало радость и облегчение в Москве и Берлине.
ИноСМИ 16:56
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости 16:58
Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК 21:19
Автоспорт
Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском 02:00
Происшествия
Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье
Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения в селе Хвалынка Спасского района тел двух детей.
ТАСС 19:53
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к Газпрому на сумму 12 млрд долларов, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Взгляд.ру 02 ноября в 10:32
Финансы
Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов.
РИА Новости 21:36
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02 ноября в 01:00
Общество
Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке
Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.
ТАСС 20:29
Общество
В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю
Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
Газета.Ru 15:07
Гаджеты
Intel выпустит 10-нм настольные процессоры в начале 2020 года
Компания Intel намерена выпустить свои новые 10-нм процессоры настольного типа в начале 2020 года.
Актуальные Новости вчера в 00:14